Neue Vertragsdetails bei Bayer-Star enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jonathan Tah (r.) ist seit neun Jahren bei Bayer Leverkusen

Jonathan Tah ist längst einer der dienstältesten Profis bei Bayer Leverkusen, entwickelte sich bei den Rheinländern zum derzeit wohl besten Innenverteidiger der Bundesliga. Im Sommer könnte er Leverkusen nach neun Jahren verlassen.

Die Werkself schickt sich an, die beste und womöglich titelreichste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Die deutsche Meisterschaft ist angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern nach 26 Spieltagen mittlerweile mehr als nur wahrscheinlich, auch im DFB-Pokal und in der Europa League haben die Leverkusener noch alle Titelchancen.

Abwehrchef und Stammspieler Jonathan Tah ist dabei ein wesentlicher Faktor unter Cheftrainer Xabi Alonso, ist unter dem spanischen Starcoach mit wettbewerbsübergreifend 33 Saisonspielen absolut unumstritten.

Unabhängig davon, wie viele Titel die Werkself in diesem Jahr noch einfahren wird. Es könnte nach neun Saisons die letzte für den 28-Jährigen gewesen sein.

Tah hatte im letzten Jahr noch eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 datierten Arbeitspapier in Leverkusen stehen. Diese soll nach "kicker"-Informationen mittlerweile erloschen sein. Sollte der Innenverteidiger also tatsächlich einen Abschied im Sommer auf dem vermeintlichen Höhepunkt seiner Bayer-Zeit forcieren, wäre eine Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler frei verhandelbar.

Klar ist, dass Leverkusen seinen wichtigsten Abwehrspieler unbedingt halten will. Geschäftsführer Simon Rolfes hat jüngst aber erneut klargestellt, dass es zeitnah noch nicht zu detaillierten Vertragsgesprächen kommen wird: "Wir werden uns im Sommer zusammensetzen", wurde Rolfes zuletzt im "kicker" dazu zitiert.

Leverkusen lehnte alle Winter-Anfragen für Tah ab

Kurzfristig soll der gesamte Fokus auf Gewinn der deutschen Meisterschaft sowie der möglichen (Europa-)Pokalsiege liegen.

Laut dem Medienbericht soll für Tah selbst mittlerweile nur noch ein Wechsel in das oberste Regal der europäischen Klubs infrage kommen. Dazu zählen für ihn wohl die Top Sechs in der englischen Premier League sowie die absoluten Spitzenvereine aus Spanien, Frankreich oder Italien.

Im Winter hatten sowohl der FC Chelsea als auch Tottenham Hotspur bereits beim Bayer-Verteidiger angeklopft. Leverkusen lehnte im Januar aber sämtlich Transferanfragen kategorisch ab, um die womöglich einmalige Triple-Chance in der laufenden Saison nicht zu gefährden.

Im Sommer sieht die Sachlage aber in jedem Falle anders aus in der Causa Jonathan Tah. Egal, ob keiner, einer, zwei oder drei Titel bis dahin eingefahren wurden.