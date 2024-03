Insider verrät: Nur ein Bayern-Profi ist für Liverpool interessant

IMAGO/ULMER

Einige Profis des FC Bayern werden mit einem Abschied in Verbindung gebracht

Im Sommer könnte sich beim FC Bayern das große Spieler-Karussell in Gang setzen. Zahlreiche Profis des Rekordmeisters sollen zum Verkauf freigegeben sein und längst auf der Liste von anderen Klubs stehen. Der FC Liverpool liebäugelt aber wohl lediglich mit einem Star der Münchner.

Einige Spieler des FC Bayern wurden in den letzten Wochen vermehrt mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. LFC-Insider Neil Jones ordnete die Gerüchte in seiner "Caught Offside"-Kolumne nun ein. Seinen Informationen zufolge gibt es aktuell nur einen einzigen FCB-Star, der für die Reds wirklich von Interesse ist.

Bei diesem Profi handelt es sich laut Jones um Jamal Musiala. "Ich weiß, dass Bayern ihn unbedingt halten will. Ich weiß aber auch, dass so ziemlich jeder andere Topklub, inklusive des FC Liverpool, im Gespräch sein will, wenn er gehen sollte", schrieb der Journalist, der überzeugt davon ist, dass auch Real Madrid und Manchester City tätig werden würden, wenn sich die Tür für einen Musiala-Transfer öffnet.

Insider glaubt an Musiala-Verbleib beim FC Bayern

"Wann immer ich gefragt habe, war Liverpools Standpunkt: Ja, natürlich finden wir ihn gut. Aber soweit ich weiß, gibt es da noch nichts Konkreteres", schrieb Jones, der selbst nicht an einen zeitnahen Musiala-Deal glaubt: "Wenn ich wetten würde, würde ich darauf setzen, dass er bei Bayern bleibt - obwohl ich ihn liebend gerne in Anfield sehen würde."

Was die anderen Bayern-Stars angeht, erläuterte Jones, dass niemand wirklich in der Liverpooler Chefetage gehandelt wird. Um Joshua Kimmich etwa würde er als FC Liverpool einen "weiten Bogen" machen. Und auch die Gerüchte um Serge Gnabry seien "weit hergeholt". Gnabry "wird im Juli 29 Jahre alt und hat in den letzten Monaten nicht viel Fußball gespielt. Liverpool ist nicht der Verein, der solchen Spielern große Verträge bietet".

Das Gleiche gilt laut Jones übrigens auch für Leroy Sané, der mit 28 Jahren zwar noch viel Karriere vor sich hat, letztlich aber ebenfalls nicht in das LFC-Konzept passt.