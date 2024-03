Nächster kurzfristiger Ausfall für Julian Nagelsmann

IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss erneut umplanen

Nach der Abreise von Bayern Münchens Schlussmann Manuel Neuer muss Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten kurzfristigen Ausfall vor dem Länderspiel gegen Frankreich verkraften.

DFB-Neuling Jan-Niklas Beste muss vorzeitig aus Frankfurt am Main abreisen. Das gab der DFB am Donnerstagvormittag bekannt. Der Linksverteidiger von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Training eine Adduktorenzerrung zugezogen, Einsätze sind weder im Test-Kracher gegen Frankreich (Samstag, 21:00 Uhr) noch am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) möglich.

Der 25-Jährige werde daher noch am Donnerstag abreisen. Wie "Sky" berichtet, droht ihm nun eine Zwangspause von bis zu zehn Tagen.

Beste hatte sich die erstmalige Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft durch überzeugende Leistungen in der laufenden Bundesliga-Saison verdient. Mit seinen sieben Toren und zehn Vorlagen in 23 Liga-Partien hat er großen Anteil am guten Abschneiden der Heidenheimer, die vor der Länderspielpause den elften Tabellenplatz belegen und komfortable zehn Punkte vor dem Relegationsrang liegen.

Stuttgart-Senkrechtstarter gegen Frankreich in der Startelf?

Angaben dazu, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann bei einem Ausfall des Newcomers kurzfristig umplant und einen anderen Spieler nachnominiert, machte der Verband nicht. Gute Chancen auf einen Einsatz dürfte gegen Frankreich wohl vor allem Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart haben. Auch der "kicker" hatte zuvor berichtet, dass der 27-Jährige am Samstagabend wohl in der Startelf zu erwarten sei.

Bitter: Beste ist nicht der einzige DFB-Neuling, der die Bewährungschance in der Nationalmannschaft verpasst. Zuvor musste bereits Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic absagen. Nach Angaben des Verbands fällt der zentrale Mittelfeldspieler auf Grund einer Mandelentzündung für den gesamten Lehrgang aus.

Zudem musste Torwart Manuel Neuer kurzfristig wegen Adduktorenbeschwerden abreisen. Berichten zufolge hätte der Bayern-Keeper den Vorzug gegenüber Marc-André ter Stegen bekommen, der nun seine Chance erhält.