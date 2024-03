FC Schalke landet Testspielsieg samt Büskens-Ausraster

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Mike Büskens regte sich am Mittwoch in Gütersloh heftig auf (Symbolbild)

Der FC Schalke 04 nutzt die aktuelle Länderspielpause, um sich weiter für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga einzuspielen. Am Mittwochabend traf man sich dazu mit dem FC Gütersloh zu einem Testspiel. Es waren 90 Minuten, die trotz des Freundschaftsspielcharakters einige Aufreger parat hatten.

Zunächst die nackten Zahlen: Der FC Schalke setzte sich gegen den Viertligisten vor knapp 3300 Zuschauern im Gütersloher Heidewaldstadion mit 1:0 durch.

Torschütze des Tor des Tages war U17-Weltmeister Assan Ouedraogo, der in der 61. Minute sehenswert aus knapp 20 Metern getroffen hatte.

Der Schalker Youngster, der erst kürzlich von seiner hartnäckigen Syndesmoseband-Verletzung zurückgekehrt war und erstmals wieder in der Königsblauen Startelf stand, war es dann auch, der an dem Aufreger des Tages beteiligt war.

Nur wenige Minuten nach seinem Tor war Ouedraogo drauf und dran, seinen zweiten Treffer nachzulegen. Innerhalb des Strafraums war er mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und danach zu Boden gegangen. Der Elfmeterpfiff blieb allerdings aus, zum großen Ärger von Schalkes Co-Trainer Mike Büskens.

Der Ur-Schalker sprang auf und lief auf den Platz, beschwerte sich lautstark und unmissverständlich in Richtung des Unparteiischen. Dieser reagiert und verwarnte Büskens mit der Gelben Karte.

Insgesamt standen bei dem Testspiel in Ostwestfalen sechs Profis aus dem Zweitliga-Kader in der Startformation: Ralf Fährmann, Timo Baumgartl, Marcin Kaminski, Tobias Mohr, Dominick Drexler und der genannte Assan Ouedraogo. Die restlichen Akteure waren Youngsters aus der Schalker U23.

Der FC Schalke wird sich nun auf dem heimischen Trainingsgeländer am Berger Feld für den 27. Spieltag am 31. März (ab 13:30 Uhr) vorbereiten, wenn der Karlsruher SC zu Gast in der Veltins Arena sein wird.

So spielte der FC Schalke gegen den FC Gütersloh

S04: Fährmann – van der Sloot, Baumgartl, Kaminski, Gymalfi (86. Kopf) – Kaparos – Drexler, Mohr – Ouédraogo (74. Bokake) – Meisel (60. Balouk), Amadin (86. Pöpperl)