Real Madrid beobachtet offenbar DFB-Stars

Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala (r.) haben wohl das Interesse von Real Madrid geweckt

Wenn Frankreich am Samstagabend (21 Uhr) Deutschland zum EM-Härtetest empfängt, schaut Real Madrid offenbar mit großem Interesse nach Lyon. Ein Scout des spanischen Schwergewichts soll drei Spieler beobachten - darunter Jamal Musiala vom FC Bayern.

Am Samstagabend kommt es im Groupama Stadium von Lyon zum Länderspiel-Klassiker zwischen Frankreich und Deutschland. Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" schickt Real Madrid einen seiner Scouts zum Kracher-Duell.

Drei Spieler sollen demnach im Fokus stehen: Jamal Musiala (FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) sowie William Saliba (FC Arsenal).

Musiala und Wirtz werden in der deutschen Mannschaft höchstwahrscheinlich beginnen. Ob Saliba bei "Les Bleus" in der Abwehrmitte ran darf, ist offen.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) wird am Samstagabend zudem ebenfalls im königlichen Fokus stehen. Der 25-Jährige gilt schon seit Jahren als Wunschspieler von Real Madrid. Der Tabellenführer der Primera División will im Sommer ablösefrei zuschlagen.

FC Bayern will Musiala langfristig halten

Dass die DFB-Youngster Musiala und Wirtz im Sommer in Spaniens Hauptstadt wechseln, ist jedoch unwahrscheinlich. Musiala besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Die Münchner wollen unbedingt mit dem 21-Jährigen verlängern. Wirtz ist noch ein Jahr länger an Bayer Leverkusen gebunden.

Vater und Berater Hans Wirtz deutete unlängst einen Verbleib seines Sohnes an. "Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase", sagte er der "Sport Bild".

Der Bundesliga-Tabellenführer hat bereits 21 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, die Qualifikation für die Königsklasse ist somit nur noch Formsache.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" steht Wirtz vielmehr für 2025 oder 2026 auf der Transferliste von Real Madrid.