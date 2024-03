Bayern eine Option? Bayer-Star entgegnet Transfer-Gerüchten

IMAGO

Alejandro Grimaldo (M.) zählt zu den Schlüsselspielern bei Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo hat sich durch überragende Leistungen im Trikot von Bayer Leverkusen angeblich auf den Zettel des FC Bayern gespielt. Nun reagierte der Spanier auf die jüngsten Transfer-Gerüchte. Zudem machte der 28-Jährige klar, welch große Rolle sein Trainer Xabi Alonso spielt.

Die Spekulationen um seine Zukunft lassen Alejandro Grimaldo kalt. "Jeden Sommer scheint es, als würde ich zu anderen Vereinen gehen", sagte der Bayer-Star auf einer Pressekonferenz vor dem Testpiel-Kracher der Spanier gegen Brasilien: "Doch ich bin konzentriert und glücklich in Leverkusen, die Saison ist bislang sehr erfolgreich und ich will weiterhin daran arbeiten, Titel mit meinem Klub zu gewinnen und mich für die Europameisterschaft zu empfehlen und eine gute Rolle zu spielen."

Über seine persönliche Zukunft mache sich der Spanier daher keinerlei Gedanken. "Nur Gott weiß, was in der Zukunft passiert. Ich denke nur an die Gegenwart - und die ist sehr schön", so Grimaldo.

Im vergangenen Januar hatte das Portal "El Nacional" vermeldet, dass der FC Bayern eine Verpflichtung des Linksverteidigers ins Auge fasst. Gar von Verhandlungen sowie einer möglichen Ablösesumme in Höhe von über 45 Millionen Euro war diesbezüglich die Rede. Transfer-Reporter Ekrem Konur hatte anschließend ebenfalls berichtet, dass die Münchner eine Verpflichtung ausloten.

Grimaldo über Xabi Alonso: "Sehr wichtig für mich"

Bedarf könnte an der Säbener Straße zur neuen Saison tatsächlich bestehen, sollte Stammkraft Alphonso Davies seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Lockrufen von Real Madrid erliegen. Sommer-Neuzugang Alejandro Grimaldo, ablösefrei von SL Benfica gekommen, hatte bei Bayer indes bis 2027 unterschrieben.

Der Bundesliga-Shootingstar, der bislang überragende neun Tore und zwölf Vorlagen in der laufenden Saison liefern konnte, könnte seine Zukunft allerdings auch an die von seinem Cheftrainer Xabi Alonso knüpfen - der beim FC Bayern als absoluter Wunschkandidat für die kommende Saison gehandelt wird.

Angesprochen auf der Pressekonferenz auf Alonso erklärte der Linksfuß (Video-Clip zu den Aussagen öffnet sich automatisch im Artikelbild): "Xabi Alonso ist sehr wichtig für mich. Das erste Jahr ist immer kompliziert, weil man sich anpassen muss, und er hat mich schnell eingewöhnt. Er hat mir von der ersten Minute an vertraut." Auch dank Alonso befinde er sich daher "im besten Moment der Karriere".