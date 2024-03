Völler im Fokus: Deshalb zögert Nagelsmann

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Julian Nagelsmann hat beim DFB nur einen Vertrag bis nach der EM

Durch den überraschend souveränen Sieg im Testspiel gegen Frankreich (2:0) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder Euphorie rund um die Nationalmannschaft entfacht. Seine eigene Zukunft über die EM hinaus ist aber weiter offen. Eine Verlängerung hängt wohl auch an der Personalie Rudi Völler.

Wie der "kicker" berichtet, spiele für Nagelsmann nämlich eine zentrale Rolle, wie das Personal um ihn herum künftig aussieht. Sollte Völler ein neues Arbeitspapier unterzeichnen, könnte auch beim Cheftrainer Bewegung in die Gespräche kommen, munkelt das Fachmagazin.

Zuletzt hatte sich Nagelsmann sehr positiv über die gemeinsame Arbeit mit dem DFB-Sportdirektor geäußert. Mit Völler harmoniere er "auf menschlicher Ebene außergewöhnlich gut. Ich bin ein absoluter Befürworter der Idee, mit Rudi zu verlängern", sagte der ehemalige Bayern-Trainer am Rande des Frankreich-Spiels. Völler sei ein wichtiger Gesprächspartner für ihn, der im Austausch stets neue Blickwinkel eröffne, so Nagelsmann weiter.

Mit dem Sportdirektor scheint der DFB in den Gesprächen tatsächlich schon einen Schritt weiter zu sein. Laut "Bild" liegt bereits ein quasi fertiger Vertrag in der Schublade. Dieser wäre bis nach der WM 2026 datiert, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet.

Völler hatte im Februar 2023 seinen Posten angetreten. Seine Berufung war die direkte Konsequenz aus der Aufarbeitung der enttäuschenden Winter-WM in Katar.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer sollte ursprünglich den damaligen Bundestrainer Hansi Flick bei dessen Arbeit unterstützen. Im September trennte sich der DFB allerdings von Flick und Völler saß plötzlich als Interimscoach selbst auf der Bank, bis Nagelsmann kam.

Mit Blick auf die mögliche Verlängerung mit dem Cheftrainer gab DFB-Präsident Bernd Neuendorf jüngst zumindest einen eindeutigen Zeitplan vor. "Klar ist jetzt auch der Wunsch des Trainers hinterlegt worden, Klarheit zu schaffen vor der EM. Ich habe auch schon gesagt, diesem Wunsch werden wir uns nicht verschließen", sagte der Verbandschef.