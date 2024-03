BVB-Sorgenkind Reyna gewinnt besondere Auszeichnung

IMAGO/Jorge Martinez

BVB-Leihgabe Giovanni Reyna wurde zum Spieler der Nations-League-Finals ausgezeichnet

Giovanni Reyna musste seinen Kaderplatz bei Borussia Dortmund im Winter räumen, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Die erhielt die BVB-Leihgabe in England jedoch bislang keineswegs. In seiner Heimat hat der 21-Jährige nun aber einen weiteren großen Erfolg gefeiert - und eine besondere Auszeichnung erhalten.

BVB-Profi Giovanni Reyna, aktuell an England-Klub Nottingham Forest verliehen, hat seine US-amerikanische Nationalmannschaft zum Titel in der CONCACAF-Nations-League geführt - zum dritten Mal in Serie!

Beim 2:0-Sieg im Finale gegen Erzrivale Mexiko erzielte der US-Boy mit einem sehenswerten Fernschuss den Treffer zum Endstand (63.), der ehemalige Leipziger Taylor Adams hatte die Mannschaft von Gregg Berhalter kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit (45.) in Führung gebracht.

Nicht nur hielt Reyna anschließend den Nations-League-Pokal in die Höhe, er heimste auch die Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers ein. Der Offensivspieler hatte nämlich nicht nur im Finale zu überzeugen gewusst.

Reyna schwärmt vom US-Team: "Eine Ehre"

Im Halbfinale gegen Jamaika (3:1 n. V.) ebnete er den Weg ins Endspiel mit zwei Vorlagen, im Viertelfinal-Hinspiel gegen Trinidad & Tobago (3:0) hatte er zudem einen Treffer erzielt.

Ohnehin ist die Dortmunder Leihgabe ein Mann für die großen Spiele. Bei allen drei Finalsiegen der USA in der Nations League konnte er seine Klasse unter Beweis stellen: 2021 steuerte er beim knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung, ebenfalls gegen Mexiko, ein Tor und eine Vorlage bei, 2023 lieferte er zwei Assists beim 2:0 gegen Kanada.

"Die Gruppe und die Energie in der Mannschaft sind einfach unfassbar. Ich komme so gerne hierher. Es ist einfach eine Ehre, mit den Jungs für unser Land zu spielen", sagte Giovanni Reyna nach seiner dritten Final-Gala bei "CBS".

Für die US-Nationalmannschaft dürfte der Titelgewinn derweil zusätzliches Selbstvertrauen für die nächsten Monate geben. Im Sommer nehmen die Vereinigten Staaten an der Copa América teil. "Es ist toll fürs Momentum. Wir sind als Stammgruppe jetzt seit einiger Zeit schon zusammen, wir wissen, worauf es in großen Spielen ankommt. Wir hoffen, dass wir die Energie nun mit ins Turnier mit hineinnehmen und vielleicht sogar um den Titel mitspielen können."

Nach der laufenden Spielzeit in der Premier League wird Giovanni Reyna unterdessen vorerst zu Borussia Dortmund zurückkehren. Beim BVB besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.