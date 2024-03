Zukunft von Hertha-Star offenbar geklärt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ayman Barkok (m.) wird Hertha BSC im Sommer wohl verlassen

Noch bis zum Saisonende ist Ayman Barkok vom FSV Mainz 05 an Hertha BSC ausgeliehen. Im Sommer könnte der Klub aus der Hauptstadt eine Kaufoption ziehen, deren Höhe je nach Ligazugehörigkeit unterschiedlich hoch ausfällt. Nun ist durchgesickert, ob die Berliner diese Klausel aktivieren werden.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich erst im Winter mit Aymane Barkok verstärkt, der auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05 in die Hauptstadt wechselte. Dort kam der Marokkaner bislang in zehn Pflichtspielen zum Einsatz. Achtmal stand der offensive Mittelfeldspieler in der Startformation von Pal Dardai. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm jedoch nicht.

Die enttäuschenden Auftritte des gebürtigen Frankfurters sollen nun dazu geführt haben, dass Barkok in der Hauptstadt über die Saison hinaus keine Zukunft hat. Einem Bericht der "Bild" zufolge hat Hertha BSC beschlossen, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption für den 18-fachen Nationalspieler nicht zu ziehen.

Hertha BSC setzt auf Maza und Dudziak

Diese soll sich auf 600.000 Euro bei einem Verbleib im deutschen Unterhaus belaufen. Bei einem Aufstieg in der Bundesliga wären angeblich sogar 1,2 Millionen Euro fällig.

Dies hätte zur Folge, dass Barkok bereits in dieser Saison zu weniger Einsatzzeit im Hertha-Trikot kommen könnte. Denn laut der Boulevardzeitung greift eine Kaufverpflichtung für die Alte Dame, wenn der ehemalige SGE-Profi mindestens zwölfmal in der Startelf des Traditionsklub stand.

Daher ist es wahrscheinlich, dass Barkok in den restlichen Partien vorrangig auf der Bank Platz nehmen muss und höchstens als Joker zum Einsatz kommt. Laut "Bild" will Hertha BSC im offensiven Mittelfeld in der kommenden Saison vor allem auf Eigengewächs Ibrahim Maza und Jeremy Dudziak setzen.

Beide standen bereits beim 5:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 in der Startelf und zahlten das Vertrauen mit starken Leistungen zurück.