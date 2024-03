Abschied vom FC Bayern? De Ligt spricht Klartext

IMAGO/RHR-FOTO

Matthijs de Ligt steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Matthijs de Ligt durchlebt beim FC Bayern eine Saison mit Höhen und Tiefen. Lange galt der Niederländer als Abschiedskandidat im kommenden Sommer, nun erteilt er den Gerüchten eine deutliche Absage.

"Ich bin sehr froh bei den Bayern", sagte de Ligt nach dem Länderspiel der Niederlande gegen die DFB-Auswahl am Dienstagabend am "Sky"-Mikrofon: "Ich bin sehr glücklich mit dem Klub, den Leuten und den Fans." Er spüre "viel Liebe" von Seiten des Münchner Anhangs, erklärte der Oranje-Star.

Aktuell fühle er sich "sehr gut", so der 24-Jährige. Gegenüber "Bild" bestätigte er: "Ich denke nicht an einen Wechsel und kann das absolut ausschließen. Ich bin ein Spieler von Bayern München und froh und glücklich hier zu sein."

De Ligt kam im Sommer 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern, durch Bonuszahlungen kann die Summe noch anwachsen. Doch gerade in der Hinrunde der laufenden Spielzeit hatte er mit vielen Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen. Seinen Stammplatz verlor er unter Trainer Thomas Tuchel zwischenzeitlich.

FC Bayern vs. BVB: "Ein sehr wichtiges Spiel für uns"

Vor allem im vergangenen Winter wurde der Niederländer deshalb mit einem Abschied in Verbindung gebracht, wenngleich sein Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2027 gültig ist. Angeblich soll Premier-League-Rekordmeister Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Seit Jahresbeginn zählt de Ligt unter Tuchel allerdings wieder zum Stammpersonal. An seiner Seite spielt Winter-Neuzugang Eric Dier. Die in der Hinrunde noch gesetzten Dayot Upamecano und Min-jae Kim müssen sich somit vorerst mit Bankplätzen begnügen. "Es ist nicht leicht, wenn man draußen ist, derzeit erleben das Upamecano und Min-jae", sagte de Ligt.

Der Blick des Innenverteidigers richtet sich nach den Länderspielen schon wieder auf den Bundesliga-Alltag. Am Samstag (18:30 Uhr) empfängt der FC Bayern den BVB. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Sie haben eine gute Mannschaft. Hoffentlich können wir wieder gewinnen", blickte de Ligt voraus.