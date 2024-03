FC Bayern und BVB in Transfer-Duell um "Jahrhundertalent"?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Francesco Camarda wird mit dem BVB und dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der erst 16-jährige Francesco Camarda gilt als große Zukunftshoffnung bei Serie-A-Klub AC Mailand. Doch längst baggern zahlreiche Top-Klubs am Stürmer, der schon als "Jahrhundertalent" betitelt wurde. Seit Längerem wird über ein Interesse des BVB berichtet. Nun soll aber auch der FC Bayern ein Wörtchen bei Camarda mitreden wollen. Doch das Bundesliga-Duo ist nicht allein.

Erst vor wenigen Tagen feierte Francesco Camarda seinen 16. Geburtstag. Vom Alter her könnte der Teenager locker noch einige Jahre in der Jugend von AC Mailand spielen, doch Camarda gilt in seiner Heimat und darüber hinaus als angehendes Super-Talent. Schon mit 15 debütierte der Angreifer bei den Profis in der Serie A, bekam im November gleich in zwei Partien die Möglichkeit, Serie-A-Luft zu schnuppern.

Kein Wunder, dass die Mailänder bemüht sind, den Angreifer, der aktuell vor allem in der U19 aktiv ist, langfristig zu binden. Doch dieses Unterfangen gestaltet sich als äußerst schwierig. Seit Monaten wird Camarda mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Schon im Januar berichtete "Bild", dass die BVB-Verantwortlichen den Youngster auf dem Scouting-Zettel hätten.

Im Februar legte der Transferexperte Nicolò Schíra nach und vermeldete, dass die Schwarz-Gelben die Hoffnungen bei Camarda nicht aufgegeben, ungeachtet der Spekulationen über eine anstehende Verlängerung bei Milan.

Nach aktuellen Berichten scheinen sich Camarda und die AC-Bosse allerdings überworfen zu haben. In italienischen Medien hieß es zuletzt, der 16-Jährige fordere zu viel Geld für eine Ausdehnung seines Vertrages.

Gleichzeitig brachte "Foot Mercato" neben dem BVB auch Paris Saint-Germain mit Camarda in Verbindung, vom Portal "fussball.news" wurde Manchester United genannt, die "Gazzetta dello Sport" schrieb vom Interesse von Champions-League-Sieger Manchester City.

Laut "Bild" scheint mittlerweile auch der FC Bayern auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden sein, der bei "Sport Bild" vor Kurzem gar als "Jahrhundertalent" betitelt wurde.

Camarda am Campus des FC Bayern ein Thema

Demnach zeigen die Münchner Interesse am Stürmer, sein Name sei am Campus bereits diskutiert worden. Denkbar also, dass es zu einem Transfer-Duell zwischen BVB und FCB um Camarda kommen könnte, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro geschätzt wird.

Francesco Camarda scores a Marco Van Basten esque Header to make it 3-0💎pic.twitter.com/edKBeg9APM — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) 10. Februar 2024

Wie es für Camarda weitergeht, ist aktuell noch völlig offen. Während die Mailänder ihn gern weiter behutsam ans Profi-Dasein heranführen wollen, könnte der Youngster möglicherweise auch den Rufen der anderen Top-Klubs erliegen. Laut "Sport Bild" wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung erwartet.