Freund: So wichtig ist der Bayern-Kracher für die BVB-Stars

IMAGO/Thomas Bartilla

Steffen Freund blickt auf das Duell FC Bayern vs. BVB voraus

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund am Wochenende zum Bundesliga-Topspiel. Laut RTL-Experte Steffen Freund ist die Partie auch ein EM-Casting für die BVB-Profis um Mats Hummels, Emre Can und Co.

Der Klassiker am Samstag (18:30 Uhr) sei für beide Mannschaften "enorm wichtig", betonte Freund exklusiv gegenübner RTL/ntv und sport.de.

Der Fußball-Fachmann hob in diesem Zusammenhang auch die BVB-Stars hervor, die in der vergangenen Länderspielpause nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Nationalmannschaft berufen wurden.

"Viele Dortmunder Spieler spielen keine Rolle: Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle – Emre Can, der Kapitän. Die wollen alle zur EM", hob Freund hervor. Der Europameister von 1996 sieht im Duell zwischen dem FC Bayern und BVB daher auch eine Gelegenheit für die Verschmähten, sich wieder in den Fokus von Nagelsmann zu spielen.

Schlägt der FC Bayern den BVB? Steffen Freund ist sich nicht sicher

Für beide Klubs geht es ebenfalls um viel. Der FC Bayern darf sich keinen Punktverlust erlauben, um angesichts von zehn Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen zumindest noch die theoretische Chance auf die Meisterschaft zu wahren. Der BVB kämpft um die Champions-League-Qualifikation.

"Borussia Dortmund muss Leistung in der Bundesliga abrufen, muss Vierter werden, Leipzig ist dahinter, eine ganz enge Situation", verwies Freund auf den knappen Vorsprung von nur einem Punkt auf die Sachsen: "Und das in München, wo sie eigentlich immer die Bude vollbekommen haben."

Er erwarte ein "super Spiel, weil sich der BVB jetzt mit einem Großteil des Kaders super vorbereiten konnte", so Freund. "Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, dass die Bayern das Spiel gewinnen."

Die Statistik spricht für den FC Bayern. So gewann der BVB keines der letzten elf Pflichtspiele gegen die Münchner - die längste Sieglos-Serie der Dortmunder gegen den deutschen Rekordmeister überhaupt.