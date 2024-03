EM-Ticket in Gefahr? Sané "muss Vollgas geben"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Leroy Sané war beim DFB-Team nur Zuschauer

Als die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag mit 2:1 gegen die Niederlande gewann, war Leroy Sané wegen seiner Rot-Sperre nur Zuschauer. Der ehemalige DFB-Sportdirektor Robin Dutt fordert von Bundestrainer Julian Nagelsmann, den Star des FC Bayern vor der EM nun weiter zappeln zu lassen.

"Ich würde ihn schon allein deswegen heute nicht in die Startformation nehmen, um ihm weiter das Gefühl zu geben: 'Du musst auch zivil nach Frankfurt reisen, du musst Teamplayer sein, du musst Vollgas geben'", sagte der 59-Jährige am Mittwoch bei "Sky".

"Lass ihn doch mal ein bisschen kämpfen für seinen Platz. Das schadet ihm nicht", meinte der frühere Bundesliga-Trainer. Gerade in der aktuellen Phase beim FC Bayern könne Sané etwas Druck guttun.

"Im Herbst dieser Saison war Sané für mich in einer absoluten Topform. So habe ich ihn selten gesehen, auch engagiert. Nachher hat Bayern nicht mehr so gut gespielt und er auch nicht mehr", urteilte Dutt.

Der Bayern-Star hatte im November bei der 0:2-Pleite gegen Österreich nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. In der Folge wurde Sané für drei Länderspiele gesperrt.

DFB-Team jetzt Favorit auf den EM-Titel?

Zum jüngsten DFB-Lehrgang reiste er als Gast an, obwohl ihn der Bundestrainer nicht nominiert hatte. Ein klares Zeichen, dass Nagelsmann mit Sané plant. Die Partie gegen Holland verfolgte er in Frankfurt in zivil.

Sollte der Offensivspieler in den kommenden Monate wieder in Top-Form kommen, dann traut Dutt Sané sogar zu, einer der Stars der EM zu werden.

"Ich bin absolut überzeugt davon, dass Sané den absoluten Unterschied in dieser Mannschaft machen kann. Der hat eine Fähigkeit, die hat kaum ein anderer in dieser Mannschaft", sagte Dutt.

Mit Blick auf die Erwartungshaltung für das Heim-Turnier gab sich der ehemalige Leverkusen-Trainer aber vorsichtig. "Alle, die jetzt künstlich den Europameistertitel ausrufen, tun der Mannschaft überhaupt keinen Gefallen damit", ist sich Dutt sicher. "Wenn die Mannschaft für Freude und Lebensgefühl steht und wir so ein Sommermärchen hinbekommen, ist es vielleicht nachher egal, ob wir Europameister oder Halbfinalist werden."