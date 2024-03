Effenberg: Bei einem Bayern-Star könnte es "heikel" werden

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Stefan Effenberg hat über die EM-Chancen von Sané und Co gesprochen

Die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande liefen nach Maß. Das freute nicht nur Julian Nagelsmann, der sich in seinen vielbeachteten Kader-Entscheidungen bestätigt fühlen durfte, sondern auch den früheren Nationalspieler Stefan Effenberg, der den Bundestrainer allerdings vor einer heiklen Situation bei einem Star des FC Bayern warnte.

Dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuletzt gleich gegen zwei Schwergewichte des Fußballs Siege einfahren konnte, hat Eindruck gemacht bei TV-Experte Stefan Effenberg. Die Erfolge gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) stufte der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne bei "t-online" sehr hoch ein, schließlich seien die Teams "keine Laufkundschaft, sondern echte Hochkaräter" gewesen.

Gleichzeitig lobte Effenberg Julian Nagelsmann für seine "mutigen" Entscheidungen mit Blick auf den Kader, wo der Bundestrainer stark nach aktueller Form und weniger nach Verdiensten in der Vergangenheit nominiert hatte. Das sei "genau richtig" gewesen, so Effenberg.

"Die Positionen in der Mannschaft sind jetzt relativ klar verteilt. Es war gut und richtig, dass Nagelsmann in den beiden Spielen nicht durchgewechselt, sondern zweimal dieselbe Startelf aufgeboten hat", erklärte der 55-Jährige. Mit der aktuellen Elf könnte es in Richtung EM gehen, lediglich Manuel Neuer werde für Marc-André ter Stegen spielen.

"Ein wenig heikel" könnte derweil die Personalie Leroy Sané werden, warnte Effenberg. Der Offensivmann des FC Bayern ist derzeit wegen einer Roten Karte aus dem Testspiel gegen Österreich gesperrt, fehlt noch eine weitere Partie.

Effenberg: Sané ein "wichtiger Spieler für Bayern München"

"Es liegt insgesamt jetzt an den Spielern, auf dem Weg zur EM weiter zu performen. Diesen Druck spüren jetzt alle Spieler endlich wieder. Niemand kann sich sicher sein, sich zurücklehnen. Nein: Jeder muss um seinen Platz kämpfen", erklärte Effenberg ganz allgemein und setzte konkret auf Sané gemünzt hinzu: "Ich bin mir aber sicher, dass Sané am Ende im Kader dabei sein wird. Das ist für mich überhaupt keine Frage."

Der Bayern-Star habe "seine Klasse oft genug bewiesen und mittlerweile auch viel mehr Konstanz in seinen Leistungen, ist ein ganz wichtiger Spieler für Bayern München."