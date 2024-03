Nagelsmann sei Dank: BVB will mit "Mut" nach München

IMAGO/Christian Schroedter

Sebastian Kehl und Edin Terzic müssen mit dem BVB zum FC Bayern

Für Borussia Dortmund steht am Samstagabend im Top-Spiel gegen den FC Bayern (18:30 Uhr) viel auf dem Spiel. Die Negativ-Erfahrungen der Vergangenheit will man beim BVB aber ausblenden.

"Es stimmt, dass wir in München während der vergangenen Jahren nicht gut ausgesehen haben. Der Blick in den Rückspiegel wird uns am Samstag aber nicht helfen", stellte Sportdirektor Sebastian Kehl im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar. "Wir müssen uns auf das, was kommt, konzentrieren und benötigen eine Menge Mut, um das Spiel in die richtige Richtung zu drehen."

In der Allianz Arena konnten die Schwarzgelben seit 2014 kein Ligaspiel mehr gewinnen. Regelmäßig setzte es dort sogar heftige Niederlagen.

In der aktuellen Situation täte eine Pleite gegen den FC Bayern besonders weh. Denn mit einer solchen könnte der BVB am Samstag auf Platz fünf abrutschen.

Kehl sieht zwar noch keine allzu große Gefahr, die Königsklasse tatsächlich zu verpassen, nahm die Spieler mit Blick auf die kommenden Wochen aber dennoch in die Pflicht.

Gute BVB-Vorbereitung auch dank Nagelsmann

"Wir haben noch alle direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz vor der Brust. Das sind Spiele, in denen sich jeder Profi auf allerhöchstem Niveau beweisen kann. Dafür spielen sie alle Fußball. Die Jungs wirken so, als hätten sie große Lust auf diese Spiele", machte der 44-Jährige deutlich.

Die Vorbereitung auf den Klassiker gegen den FC Bayern stimmte Kehl ebenfalls optimistisch. Denn während der Länderspielpause blieben ungewöhnlich viele Profis in Dortmund.

Das lag vor allem an DFB-Coach Julian Nagelsmann, der in Person von Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can, Julian Brandt und Karim Adeyemi reihenweise BVB-Stars nicht für seinen Kader berücksichtigt hatte.

Kehl lobte eine starke Trainingswoche mit einem "Mix aus Intensität, Freude und Gier", die Lust auf mehr mache. "Es ist wichtig, dass wir in den nächsten Wochen mit der richtigen Haltung und Energie auftreten, denn jetzt beginnt eine richtungsweisende Phase für uns", so der Sportdirektor.