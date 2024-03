Warum bleiben Sie Trainer in Leverkusen, Herr Alonso?

IMAGO/Revierfoto

Xabi Alonso sagte dem FC Bayern wohl ab

Laut übereinstimmenden Medienberichten bleibt Xabi Alonso Trainer von Bayer 04 Leverkusen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim wird der 42-Jährige demnach seine Entscheidung der Öffentlichkeit mitteilen.

sport.de begleitet die Medienrunde am Freitagnachmittag (14:00 Uhr) an dieser Stelle im LIVE-Blog.

+++ Warum sagte Alonso dem FC Bayern ab? +++

Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass der FC Bayern Xabi Alonso als Wunschlösung auf die Nachfolge von Thomas Tuchel ausgemacht hat. Durch die Absage des spanischen Ex-Profis ist der deutsche Rekordmeister nun wohl zum Umdenken gezwungen. Die Münchner sollen über die Absage des Wunschtrainers offenbar bereits informiert sein.

Auch der FC Liverpool soll großes Interesse an dem ehemaligen Nationalspieler gehabt haben. Zudem wird Alonso als Ancelotti-Erbe bei Real Madrid gehandelt. Der Trainerposten bei den Königlichen könnte offenbar 2025 frei werden.

+++ Warum bleibt Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen? +++

Im Oktober 2022 hat Xabi Alonso das Traineramt von Gerard Seoane bei Bayer 04 Leverkusen übernommen. Die Werkself führte der Weltmeister von 2010 nach einem Horror-Start in die Saison noch souverän in die Europa League. In dieser Saison läuft es unter dem Cheftrainer noch besser.

Drei Titel sind für die noch ungeschlagenen Rheinländer noch drin. Die Bundesliga führt Bayer mit zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern souverän an. Im DFB-Pokal geht Leverkusen als haushoher Favorit ins Halbfinale gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf, im Europa-League-Viertelfinale wartet West Ham United.

Am Freitagvormittag verkündeten "Sky" und "Bild" übereinstimmend, dass Xabi Alonso dem Bundesliga-Tabellenführer mindestens eine weitere Saison treu bleiben wird. Seine Zukunftsentscheidung will der Cheftrainer der Werkself nun auf einer Pressekonferenz verkünden. Welche Gründe nennt der Spanier dafür?