FC Bayern und BVB im Transfer-Tauziehen um Real-Youngster?

Zeigt der Weg von Arda Güler (l.) zum BVB?

Erst kürzlich wurde dem FC Bayern Interesse an Arda Güler nachgesagt. Nun soll der BVB ebenfalls auf den Youngster von Real Madrid aufmerksam geworden sein.

Laut "El Nacional" plädiert Real-Präsident Florentino Pérez für eine Leihe von Güler. Der 19-Jährige soll so die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterentwickeln zu können. Nach Informationen der katalanischen Online-Zeitung ist Borussia Dortmund am offensiven Mittelfeldmann interessiert.

Beim BVB könnte Güler auf Jadon Sancho folgen, spekuliert "El Nacional". Der Flügelflitzer ist noch bis zum Saisonende von Manchester United an den deutschen Vize-Meister ausgeliehen. Ob der BVB den Engländer halten kann, wird bezweifelt. Zu teuer soll Sancho sein. Allerdings wurde zuletzt ein Tauschgeschäft ins Spiel gebracht. ManUnited soll nämlich wiederum Donyell Malen auf der Transferliste stehen haben.

Güler könnte zunächst an den BVB verliehen werden, schreibt "El Nacional" und verweist in diesem Zusammenhang auf die erfolgreiche Zeit von Achraf Hakimi in Dortmund. Der Rechtsverteidiger spielte von 2018 bis 2020 für die Borussia. Hakimi konnte hierbei seinen Marktwert steigern, Real Madrid verkaufte ihn nach der Leihe direkt an Inter Mailand. Der 25-Jährige spielt inzwischen für Paris Saint-Germain in der Ligue 1.

FC Bayern ebenfalls interessiert?

Wie heiß die BVB-Spur zu Güler wirklich ist, ist aktuell ungewiss. Der FC Bayern soll ebenfalls mit einer Verpflichtung des türkischen Nationalspielers liebäugeln. Das spanische Portal "Defensa Central" behauptet jedenfalls, dass die Münchner bereit wären, 40 Millionen Euro für Güler zu bieten.

Der Youngster besitzt bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2029. Güler spielt im königlichen Star-Ensemble derzeit lediglich eine Nebenrolle. Der spanische Hauptstadtklub hatte ihn 2023 für kolportierte 20 Millionen Euro von Fenerbahce losgeeist.