So ist der Stand bei Bayerns Trainersuche

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Max Eberl und Co. suchen einen neuen Trainer für den FC Bayern

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Trainer läuft derzeit auf Hochtouren. Präsident Herbert Hainer gab nun eine Wasserstandsmeldung.

Grundsätzlich wolle sich Hainer nicht an einer "Personaldiskussion" beteiligen, wie er im Interview mit "Sky" klarstellte.

Dennoch ließ der 69-Jährige durchblicken: "Wir haben eine sportliche Leitung mit Max Eberl und Christoph Freund, die sich intensiv damit beschäftigen. Wir haben eine Liste von Trainern, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und jetzt müssen die Jungs ihre Arbeit machen."

Sobald der FC Bayern etwas zu verkünden hat, "werden wir das auch machen", versicherte Hainer.

Xabi Alonso, der als Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters galt, hat Eberl und Co. bereits eine Absage erteilt. Der Spanier wird auch in der kommenden Saison bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen.

"Wir klopfen Trainer ab, das haben wir immer gesagt. Deswegen kam die Entscheidung in der Öffentlichkeit von Xabi für mich nicht mehr überraschend", hatte Eberl am Samstag im "ZDF" gesagt und ergänzt: "Dementsprechend sind wir schon seit Längerem in anderen Richtungen unterwegs."

Der FC Bayern habe keine Absage von Alonso erhalten, "weil wir nie verhandelt haben und nie ein Angebot unterbreitet haben. Man hat abgeklopft, ob etwas möglich ist", betonte der 50-Jährige.

Nagelsmann ein Kandidat beim FC Bayern?

Zuletzt wurde auch Julian Nagelsmann mit einer Rückkehr an die Säbener Straße in Verbindung gebracht.

"Wir sind dabei, wirklich unseren Job zu machen. Und ich weiß, dass es jeden interessiert, aber es ist noch nicht der Punkt, wo man sagen kann, man kann offensiver werden", reagierte Eberl auf die Gerüchte: "Wir checken, wir prüfen, wir sind uns klar, was wir wollen und versuchen, das umzusetzen".

Auch Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion und Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick wurden unter anderem zuletzt gehandelt.