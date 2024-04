Palhinha leidet weiter unter geplatztem Bayern-Wechsel

IMAGO/Bradley Collyer

Joao Palhinha wäre beinahe beim FC Bayern gelandet

Im vergangenen Spätsommer wollte der FC Bayern den Portugiesen Joao Palhinha für das defensive Mittelfeld verpflichten, der Nationalspieler weilte am Deadline Day sogar schon in München. Auf den letzten Metern scheiterte der Deal aber noch, weil der FC Fulham keinen Ersatz für den Sechser auftreiben konnte. Unter dem geplatzten Transfer leidet der 28-Jährige bis heute.

"Es ist zwar eine Geschichte aus der Vergangenheit, doch sie wird mich natürlich für den Rest meiner Karriere prägen. Diese Episode war damals wie ein Schlag in die Magengrube", gestand Palhinha nun im Interview mit dem Sportblatt "O Jogo".

Kurz nach seiner Rückkehr aus Deutschland hatte der großgewachsene Abräumer, der die von Trainer Thomas Tuchel gewünschte "Holding Six" verkörpert hätte, überraschend bis 2028 in Fulham verlängert. Beim Premier-League-Klub ist er weiterhin Stammkraft, erzielte in 26 Liga-Partien vier Tore.

Über seine Verlängerung sagte Palhinha jetzt: "Das war seit der Vorsaison abgemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein tolles Angebot von West Ham auf dem Tisch und ein Gespräch mit dem Eigentümer von Fulham, der sich für eine Vertragsverlängerung aussprach. Ich habe das als einen Vertrauensbeweis aufgefasst."

Dennoch scheint der Nationalmannschaftskollege von Cristiano Ronaldo der vergebenen Chance auf ein Engagement beim deutschen Rekordmeister nachzutrauern.

FC Bayern wohl nicht mehr an Joao Palhinha interessiert

Palhinha hofft weiter, in seiner erst spät in Fahrt gekommenen Karriere doch noch einmal bei einem Champions-League-Teilnehmer zu landen.

"Das Leben geht weiter und ich kann nur hart arbeiten, damit ich eines Tages eine ähnliche Chance erhalte", gab sich der in Lissabon geborene Rechtsfuß bescheiden.

Im vorigen Herbst hatte noch vieles auf einen neuerlichen Anlauf des FC Bayern in der Winter-Transferperiode hingedeutet. Letztlich sahen die Verantwortlichen in München allerdings von dem Millionendeal ab.

Mittlerweile soll Palhinha in den Plänen des Bundesligisten keine Rolle mehr spielen.