RB kassiert für Noch-Coach des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zsolt Löw war früher bei RB Leipzig tätig, arbeitet derzeit noch beim FC Bayern

RB Leipzig darf sich offenbar auf einen warmen Geldregen in diesem Jahr freuen. Dieser kommt durch einen Coach zustande, der schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt nicht mehr bei den Sachsen aktiv ist, sondern derzeit noch bis Saisonende beim FC Bayern als Co-Trainer fungiert.

Blick zurück auf Sommer 2015 bis Mitte 2018: Damals war Zsolt Löw bei RB Leipzig als Co-Trainer aktiv, assistierte unter Ralph Hasenhüttl für 83 Spiele und Ralf Rangnick für 36 Spiele. Die Roten Bullen aus Sachsen waren Löws dritte Station als Assistent. Zuvor war der Ungar im Red-Bull-Imperium auch schon bei Farmklub FC Lieferung und RB Salzburg aktiv gewesen.

Im Juli 2018 aber endete das Deutschland-Abenteuer des früheren Bundesliga-Spielers (unter anderem Mainz 05, Energie Cottbus und 1899 Hoffenheim), Löw wurde Co-Trainer unter Thomas Tuchel.

Erst bei Paris Saint-Germain, dann beim FC Chelsea und zuletzt beim FC Bayern - wo er mit Tuchel noch die aktuelle Saison zu Ende bringt und danach wohl auch gehen wird.

1,5 Millionen Euro musste PSG damals an die Leipziger überweisen, damit Tuchel seinen Wunsch-Co bekam, hinzu sollten eigentlich weitere 1,3 Millionen Euro durch ein Freundschaftsspiel zwischen RB und den Parisern kommen, doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

Also wurde die Vereinbarung über die Austragung der Partie verschoben, wie "Bild" nun berichtet, so dass das Spiel jetzt in diesem Jahr stattfinden soll - im besten Fall.

Kommt erneut kein Termin zustande, fließen die anvisierten 1,3 Millionen Euro aber dieses Mal definitiv noch 2024 auf das Konto der Roten Bullen, wie das Boulevard-Blatt weiter berichtet.

RB Leipzig vs. PSG in der Saisonvorbereitung?

Angedacht ist aber tatsächlich die Austragung mit dem anvisierten Reingewinn von besagter Summe durch Einnahmen wie die Eintrittskarten, das Catering und das Drumherum.

Gut möglich also, dass PSG zur Saisonvorbereitung nach Sachsen reist, um dann gegen die RB-Stars anzutreten. Noch im letzten Jahr war eine ähnliche Idee allerdings aus Termingründen geplatzt. Dieses Mal jedoch werden - wie erwähnt - definitiv die 1,3 Millionen Euro fließen, ob über das Spiel oder eine Ausgleichszahlung. Danach ist der Löw-Transfer dann nach sechs Jahren endgültig abgegolten.