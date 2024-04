Setzt der FC Bayern auf einen erfahrenen Coach?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Trainersuche des FC Bayern läuft auf Hochtouren. Ex-Bundesliga-Coach Tayfun Korkut ist sich sicher, dass die Münchner einen geeigneten Nachfolger für Thomas Tuchel finden.

"Wenn Bayern einen Trainer will, dann bekommen sie jeden Trainer. Da haben sie finanziell einfach die Möglichkeiten - aber auch von der Stahlkraft her. Es ist einer der größten Vereine auf dieser Welt", sagte Korkut in einem Interview mit dem "kicker".

Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und Hertha BSC geht daher davon aus, dass sich "einige Optionen" für die Münchner herauskristallisieren werden.

"Sie lassen sich Zeit, sie wollen sich sicher sein", merkte Korkut an und ergänzte: "Ein Verein mit einem solchen Format wird keine Probleme haben, einen guten Trainer zu finden."

In dem Interview umriss Korkut auch das Anforderungsprofil an den neuen Übungsleiter. "Es geht nicht nur darum einen guten Trainer zu holen. Es geht um die Spielidee, es geht um die Eigenschaften der Spieler, es geht um die Kultur des Vereins. Das muss alles zusammengeführt werden", so der 50-Jährige.

Der neue Coach müsse außerdem zu den Personen passen, die beim FC Bayern in der Führungsetage tätig sind.

Auf einen Favoriten wollte sich Korkut nicht festlegen. Der ehemalige türkische Nationalspieler deutete aber an, dass der FC Bayern auf Erfahrung setzen könnte. "Sie hatten in den letzten Jahren eher mit erfahrenen Trainern Erfolg", sagte er.

FC Bayern nächstes Jahr "absoluter Meisterschaftsfavorit"

Auch die Kandidaten, die derzeit gehandelt werden, seien Trainer, "die in ihrer Karriere schon etwas geleistet haben".

Unabhängig davon, wer neue Coach des FC Bayern wird, ist sich Korkut sicher: "Egal wer kommt, Bayern wird im nächsten Jahr wieder absoluter Meisterschaftsfavorit sein."

Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi oder Ralf Rangnick wurden zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.