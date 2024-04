Bayern-Insider reagiert auf Personal-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Marco Neppe (r.) verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern und Marco Neppe beenden ihre Zusammenarbeit. Vorgänger Michael Reschke bescheinigt dem Technischen Direktor eine insgesamt positive Arbeit.

"Wenn ich bei einem Thema sicher bin, dann ist es, dass Marco Neppe für Bayern München extrem werthaltig, professionell und effektiv gehandelt und gearbeitet hat", äußerte sich Reschke gegenüber "ran" zu der Personalie.

Der 66-Jährige lobte: "Da muss sich keiner falsche Lorbeeren an das Revers heften, diese Davies-, Musiala- und auch Tel-Verpflichtungen, um nur mal drei zu nennen, die einen wahnsinnigen Wertezuwachs für den Klub bedeutet haben, das sind klassische Neppe-Ideen, die er dann gemeinsam mit Hasan Salihamidzic verantwortlich umgesetzt hat." Das Fazit von Neppes Arbeit beim FC Bayern falle "deutlich positiv", so Reschke.

FC Bayern verkündet Trennung von Neppe

Der FC Bayern hatte am Freitagvormittag offiziell die Trennung von Neppe bestätigt. In den letzten Wochen hatte es schon entsprechende Gerüchte gegeben.

"Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind. Er war ein wichtiger Faktor bei der Kaderplanung und nicht zuletzt wegen seines hervorragenden Netzwerks, auch bei der Abwicklung vieler Transfers", wird Münchens Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Es sei "eine herausfordernde, spannende und erfolgreiche Zeit mit dem Triple 2020 als Höhepunkt" gewesen, zog Neppe ein persönliches Resümee. "Ich wünsche dem FC Bayern und seinen wunderbaren Fans auch für die Zukunft maximalen Erfolg. Der FC Bayern wird Teil meiner Geschichte bleiben, und darauf bin ich stolz", so der 37-Jährige.

Neppe hatte 2014 beim FC Bayern als Scout angeheuert. Später stieg er zunächst zum Leiter der Scouting-Abteilung und 2021 schließlich zum Technischen Direktor auf. Das Amt, welches Reschke zwischen 2014 bis 2017 an der Säbener Straße bekleidete.