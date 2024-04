Jagd nach dem Triple: Bayer vor "spezieller Woche"

IMAGO/Matthias Koch

Vor der möglichen Meisterparty am Wochenende will Bayer Leverkusen in der Europa League den nächsten Schritt Richtung Triple gehen

Vor der möglichen Meisterparty am Wochenende will Bayer Leverkusen in der Europa League den nächsten Schritt Richtung Triple gehen.

Wenige Tage vor der möglichen Meistersause strahlten Granit Xhaka und seine Mitspieler mit der Sonne um die Wette. Die Gelassenheit war auch Erfolgscoach Xabi Alonso anzusehen, der am Mittwoch als letzter den Trainingsplatz betrat - doch nach ein paar lockeren Scherzen sofort wieder vollen Fokus forderte: Erst die Triple-Mission, dann Werder Bremen und die vorzeitige Krönung.

"Es wird auf jeden Fall eine spezielle Woche. Wir werden gar nicht so viel Zeit haben nachzudenken", sagte Mittelfeld-Chef Xhaka vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen West Ham United am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL): "Wir wissen, dass wir drei Tage später etwas zu feiern haben." Vor der möglichen ersten Meisterschaft der Klubgeschichte konzentriere man sich jedoch voll und ganz auf "Ziel Nummer drei".

Den Europacup, den Bayer im Gegensatz zur Bundesliga schon einmal gewinnen konnte (1988 - damals UEFA Cup). Auf dem Weg zum möglichen Traumfinale am 22. Mai in Dublin gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool wartet in West Ham ein unangenehmer Gegner - und vor dem mit Sehnsucht erwarteten Heimspiel gegen Bremen am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) auch eine mentale Reifeprüfung.

"Es wird nicht das West Ham aus der Vorbereitung", sagte Xhaka über die Londoner, die Bayer bei der Saisoneröffnung im vergangenen August mit 4:0 vom Platz gefegt hatte. Die Aufgabe werde "brutal speziell", immerhin hatte der Conference-League-Sieger der Vorsaison im Achtelfinal-Rückspiel den SC Freiburg mit 5:0 aus dem Wettbewerb geworfen.

Bayer Leverkusen will weiter "Geschichte schreiben"

Doch Xhaka und Co. wollen weiter "Geschichte schreiben": Die Werkself sei zwar "nicht komplett unschlagbar, aber wenn wir so weiter machen, ist alles möglich", sagte der Schweizer angesprochen auf eine mögliche Saison ohne eine einzige Niederlage.

Die magische Serie steht mittlerweile bei 41 ungeschlagenen Spielen. Verliert Bayer auch gegen West Ham und Bremen nicht, stellt das Alonso-Team am Sonntag die europäische Bestmarke seit der Jahrtausendwende von Juventus Turin aus den Jahren 2011 bis 2012 (43) ein - ein weiterer Fabel-Rekord.

Doch der Fokus liegt auf den Titeln: "Je früher wir Meister werden, desto mehr können wir uns auf die Europa League konzentrieren", sagte Xhaka. Falls Bayern München und der VfB Stuttgart patzen, könnte Bayer schon am Samstag auf dem Sofa feiern, ansonsten mit einem Sieg gegen Bremen.

Die Prioritäten verschieben sich durch das von vielen Seiten als sicher gesehene Double (Pokalfinale gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern) auf die dritte Titelchance. Alonso schonte bereits gegen Union Berlin (1:0) Stars wie Jeremie Frimpong oder Patrik Schick, seine Top-Elf ist im Endspurt nun vor allem international gefordert.

Das großes Plus: Alle Spieler sind fit - und brennen auf das Triple.