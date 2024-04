Überraschung! Ex-Nationalspieler im S04-Training

Matthias Koch via www.imago-images.de

Derzeit vereinslos: Ex-Nationalspieler Amin Younes

Überraschung auf dem Trainingsgelände des FC Schalke 04. Bei der Übungseinheit der Zweitvertretung der Knappen konnten Beobachter am Mittwoch einen ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler erblicken: Amin Younes trainierte mit dem S04 II, der in der Regionalliga West an den Start geht.

Der 30-Jährige bestritt zwischen 2017 und 2021 acht A-Länderspiele für die DFB-Auswahl und erzielte dabei zwei Treffer. Zuletzt fand der Offensivspieler sportlich allerdings nicht mehr sein Glück, seit Ende Juli 2023 ist Younes vereinslos.

Zuvor stand Younes für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt insgesamt 52 Mal in der deutschen Bundesliga auf dem Rasen (4 Tore/2 Vorlagen), war für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga aktiv und sammelte im Ausland beim italienischen Erstligisten SSC Neapel sowie Ajax Amsterdam und den FC Utrecht in den Niederlanden Erfahrung. Im Januar 2022 wechselte Younes nach Saudi-Arabien, kam aber nur selten zum Einsatz.

Nun hält sich der Flügelflitzer bei den Königsblauen fit. Im September 2023 absolvierte der Deutsch-Libanese bereits einige Übungseinheiten bei seinem Jugendklub Gladbach.

Aussortiertes Duo im Training des FC Schalke II

Beim Training des Schalker Unterbaus ist Younes derzeit übrigens nicht der einzige prominente Spieler. Auch die aus dem Profikader gestrichenen Dominick Drexler und Timo Baumgartl kickten bei der Übungseinheit am Mittwoch mit.

Drexler wurde unlängst aus dem Profikader verbannt, da er aus Frust über den späten Gegentreffer beim 1:1 gegen Hannover 96 einen mit einem Schoko-Shake gefüllten Becher durch die Kabine geworfen und dabei einen Mitspieler getroffen haben soll.

"Als Team müssen wir in den verbleibenden Spielen eng für den Klassenerhalt zusammenstehen, diesem Ziel muss sich jeder Einzelne unterordnen, das haben wir der Mannschaft unmissverständlich klargemacht. Dominick hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominick bis auf Weiteres Teil der U23 ist", begründete Trainer Karel Geraerts den Entschluss.