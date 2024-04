Rolfes: Bei Titel nur "kleine Party im Stadion"

Firo/SID/Jan Fromme

Baumeister des Erfolgs bei Bayer Leverkusen: Simon Rolfes

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen erwartet am Sonntag "keine große Party" - immerhin steht ein paar Tage später wieder Europapokal auf dem Programm.

Die Euphoriebremse gilt aber nur für die Mannschaft und Betreuer: "Ich war auch Teil einer Vizemeister-Mannschaft. Das bedeutet den Menschen wahnsinnig viel, sie haben so viele Enttäuschungen erlebt. Das wäre wunderschön, wenn wir im eigenen Stadion Meister werden können", sagte der 42-Jährige im "Mittagsmagazin" von ARD und ZDF.

Die lang ersehnte, mögliche Krönung gegen Werder Bremen (17:30 Uhr/DAZN) sei "mit Sicherheit kein Spiel wie jedes andere. Aber es ist wichtig, dass wir es genauso angehen", sagte Rolfes.

Danach könne man auch die eher "kleine Party im Stadion" feiern, bevor es am Donnerstag bei West Ham United schon wieder um den Halbfinal-Einzug in der Europa League geht (Hinspiel 2:0). Die Schale gebe es sowieso erst am letzten Spieltag (gegen Augsburg am 18. Mai).

Für die passende Einstellung zwischen Triple-Traum und Klubgeschichte soll Trainer Xabi Alonso sorgen.

"Er verkörpert diesen Siegeswillen, hat so viel gewonnen in seiner Karriere als Spieler", sagte Rolfes: "Immer weiter nach vorne", das sei das Motto des ehemaligen Welt- und Europameisters aus Spanien.