Bayer-Boss Carro macht klare Wirtz-Ansage

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz wird beim FC Bayern gehandelt

Florian Wirtz war einer der Titel-Garanten des frischgebackenen Meisters Bayer Leverkusen. Kein Wunder also, dass der 20-Jährige unter anderem heiß beim FC Bayern gehandelt wird. Eine Verpflichtung in diesem Sommer kann sich der deutsche Rekordmeister aber abschminken, wie Bayers Geschäftsführer Fernando Carro erneut bekräftigt.

"Es gibt Interesse von vielen Klubs. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Ihre Idee ist, dass er bei uns weitermacht. Im Fußball kann man nicht viel länger als ein Jahr planen, aber kommende Saison wird er in Leverkusen spielen", stellte Carro gegenüber der spanischen "AS klar.

Wirtz sei für ihn "einer der besten Spieler Deutschlands, wenn nicht sogar der beste", schwärmte der Funktionär, der dem Mittelfeldregisseur in Zukunft sogar den Triumph beim Ballon d'Or zutraut.

Wirtz war Anfang 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer gewechselt. Lediglich 200.000 Euro flossen damals an den rheinischen Rivalen. Heute ist der Youngster weit über 100 Millionen Euro wert.

Bayer Leverkusen: Schlägt der FC Bayern 2025 bei Florian Wirtz zu?

Verantwortlich für den Wirtz-Coup war laut Carro Sportdirektor Simon Rolfes. "Er hat seine Entwicklung verfolgt, seit er zwölf oder 13 Jahre alt war. Er hatte sehr viele Treffen mit seinen Eltern, die ihn auch beraten. Viele Vereine waren an ihm interessiert. In Köln war er nicht mehr gebunden und wir haben den Moment genutzt, damit er nicht nach München, Gladbach oder Hoffenheim geht. Es war eine Arbeit von Jahren."

Wirtz wird neben dem FC Bayern auch mit ausländischen Top-Klubs wie dem FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City in Verbindung gebracht. In München soll seine Verpflichtung aber jüngsten Medienberichten zufolge inzwischen hohe Priorität haben. Ernst werden könnte es in dem Poker im Sommer 2025.

Wirtz' Vertrag bei Bayer Leverkusen ist noch bis 2027 datiert.