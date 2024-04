FC Bayern vs. Arsenal: So tippt Jürgen Klinsmann

IMAGO/Mutsu Kawamori

FC Bayern oder Arsenal? Jürgen Klinsmann wagt eine Prognose

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern den FC Arsenal zum "Alles-oder-Nichts-Spiel" in der Allianz Arena. Die Chancen nach dem 2:2 im Hinspiel stehen 50:50. Das denkt auch Ex-FCB-Coach Jürgen Klinsmann, der gleichzeitig aber auch einen kleinen Vorteil auf Seiten der Münchner wittert.

Für den FC Arsenal ist das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend in München eine große Chance, für den FC Bayern die letzte. Wollen die Münchner ihre verkorkste Saison noch irgendwie retten, müssen sie gegen die Londoner weiterkommen. Jürgen Klinsmann traut das dem Tuchel-Team aus einem ganz bestimmten Grund zu.

"Arsenal spielt eine brillante Saison und hat alle Qualitäten, um dir wehzutun und es dir richtig, richtig schwer zu machen, aber ich denke, dass die Bayern genau in diesem Moment zu sich selbst finden", blickte Klinsmann im "ESPN"-Studio auf den Champions-League-Kracher.

Klinsmann: Der FC Bayern ist "sauer"

"Sie haben die Meisterschaft am letzten Wochenende zum ersten Mal seit elf Jahren verloren und sind jetzt sauer. Und sie sind jetzt hungrig auf die Champions League. Sie haben sich im DFB-Pokal gegen einen Drittligisten lächerlich gemacht. Sie sind jetzt bereit für das Duell gegen Arsenal", ist der ehemalige Bundestrainer überzeugt.

Laut Klinsmann wird der bisherige Verlauf der Saison dafür sorgen, dass sich die Münchner am Ende durchsetzen. "Sie sind in diesem Moment so motiviert und voller Energie. Sie müssen etwas beweisen. Ihren Millionen Fans in Deutschland und dem Rest der Welt. Sie wollen beweisen, dass sie ein sehr, sehr gutes Team sind und nicht eine komplette Saison verschwenden", glaubt der 59-Jährige.

Für den FC Bayern ist die Champions League gleichbedeutend mit der letzten Titelchance in diesem Jahr. Der FC Arsenal hingegen mischt zudem noch voll im Rennen um die englische Meisterschaft mit. Einen titellose Saison droht den Gunners so oder so nicht: Bereits im August gewannen sie den Community Shield im Duell gegen Manchester City.