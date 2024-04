Klub-Ikone sieht Chancen und Risiken für den BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Edin Terzic und der BVB träumen vom Triumph in der Champions League

Wie stehen die Chancen von Noch-Vizemeister Borussia Dortmund, die aktuelle Saison trotz des großen Abstands nach ganz oben dennoch positiv abzuschließen? Nicht schlecht, sagt eine Klub-Ikone des BVB, die Chancen und Risiken für die Schwarz-Gelben mit Blick auf die Champions League sieht.

Jürgen Kohler hat mit Borussia Dortmund (fast) alles gewonnen: Zweimal wurde der beinharte Verteidiger im BVB-Dress Deutscher Meister, 1997 holte er gar die Champions League mit den Westfalen, später den Weltpokal. Kein Wunder, dass Kohler die aktuelle Phase seines Ex-Klubs ganz genau beobachtet, der unter der Woche durch einen vielbeachteten Erfolg über Atlético Madrid in das Halbfinale der Königsklasse einzog und nun vom Endspiel träumt.

"Der BVB hat nach dem 1:2 im Hinspiel bei Atlético Madrid wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, dass er zu Hause mit der besonderen Atmosphäre Rückstände drehen kann", lobte Kohler in seiner Kolumne im "kicker" das Team von Trainer Edin Terzic, das im Rückspiel mit 4:2 gewann. "Es war ein verdienter Sieg dank großer Leidenschaft, einer starken Leistung und der effizienteren Chancenverwertung."

Die Phase, als es zwischenzeitlich kritisch und aus einer 2:0-Führung der Schwarz-Gelben ein 2:2 wurde, habe der BVB perfekt gemeistert "und den Spaniern dann binnen vier Minuten den Stecker gezogen", lobte der frühere Abwehrspieler, der allerdings auch etwas zu bemäkeln hatte: "Der große Kritikpunkt trotz des Comebacks sind die vier Gegentore in zwei Spielen. Mit dieser Quote kommst du in der Champions League normalerweise nicht weiter."

Dass seine Dortmunder, für die er zwischen 1995 und 2002 auflief, in der aktuellen Spielzeit straucheln und als amtierender Vizemeister den eigenen Ambitionen deutlich hinterlaufen, erinnerte Kohler derweil an das Jahr des späteren Champions-League-Triumphs 1997.

Kohler: Der BVB hat "diese Möglichkeit wieder"

"Da hatten wir beim BVB eine ähnliche Situation wie aktuell. In der Meisterschaft liefen wir der Musik hinterher, in der Königsklasse schafften wir Außergewöhnliches. Mit dem Titelgewinn haben wir die Saison gerettet und gekrönt", hob der 58-Jährige die Chancen des BVB heraus: "Diese Möglichkeit besteht wieder."

Gleichzeitig warnte Kohler die Borussia vor allzu großer Euphorie. "Noch kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen – vom Triumph bis zum Verpassen der Champions League 2024/25", erinnerte der ehemalige Bundesliga-Profi daran, dass der BVB, der derzeit auf Platz fünf steht, in der Liga noch Punkte sammeln muss, um - ungeachtet aller Rechenspiele um einen möglichen weiteren Königsklassen-Startplatz für die Bundesliga - definitiv im kommenden Jahr auf höchster europäischer Bühne zu spielen.