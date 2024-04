Matthäus: Nagelsmann "beste Lösung" für Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus glaubt an eine Bayern-Rückkehr von Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann gilt beim FC Bayern als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus sieht in dem 36-Jährigen die beste Lösung für die Münchner. Wer wird dann Bundestrainer? Auch dafür hat Matthäus schon einen Vorschlag.

Lothar Matthäus rechnet mit Julian Nagelsmann als neuem Bayern-Trainer im Sommer.

Matthäus: Nagelsmann kann und kennt den FC Bayern

"Es steht ja in vielen Zeitungen, dass er zu 90 Prozent schon im Endeffekt bei Bayern München ist. Ich gehe davon aus, dass Julian Nagelsmann aufgrund dessen, dass man Xabi Alonso nicht bekommen hat, eigentlich die beste Lösung für Bayern München ist", sagte er im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Vielen potentielle Namen seien intern und extern diskutiert worden.

"Aber ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann der Trainer ist, der Bayern München kann, Bayern auch kennt und der da noch einiges erreichen möchte."

Sollte Nagelsmann tatsächlich ein zweites Mal in München unterschreiben, bräuchte der DFB nach der Heim-Europameisterschaft einen neuen Nationaltrainer.

Die Idee für die Nagelsmann-Nachfolge beim DFB

Der Plan von Matthäus: "Übergangslösung Sandro Wagner bis zum Jahresende. Und dann ist Jürgen Klopp frei." Der Liverpool-Coach verlässt zum Saisonende die Reds und will anschließend ein Jahr Pause machen. Wagner fungiert derzeit als Co-Trainer von Nagelsmann.

In Klopp sieht Matthäus die "ideale Lösung" als DFB-Coach, wenn Nagelsmann sich jetzt für den FC Bayern entscheiden sollte.

Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer endet nach der EM im Sommer. Wie es für den 36-Jährigen danach weitergeht, ist offen.

Sein Berater Volker Struth hatte im Podcast "Spielmacher" Gespräche mit dem FC Bayern bestätigt. Auch der DFB ist an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Nagelsmann interessiert. Dieser werde "zeitnah" eine Entscheidung treffen, so Struth. Schon in der kommenden Woche wird mit einer Entscheidung gerechnet.