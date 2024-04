RB-Fans werden Opfer von Stink-Attacke

IMAGO/Roger Petzsche

Die Fans von RB Leipzig wurden in Heidenheim unangenehm begrüßt

Anhänger des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim haben in der Nacht vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig Buttersäure im Gästeblock verteilt.

Der Klub bestätigte den Vorfall der "Bild"-Zeitung. Auch während der Partie am Samstagnachmittag roch es in der Voith-Arena teilweise noch nach Erbrochenem. Rund 1500 Fans der Sachsen waren bei der Partie in Heidenheim vor Ort.

"Wir haben uns bei unseren Gästen aus Leipzig vor dem Spiel bereits dafür entschuldigt und heute Vormittag den Gästeblock noch entsprechend bestmöglich gereinigt", sagte Petra Saretz, Vorstand Organisation und Lizenzierung: "Natürlich werden wir dieser Sache nachgehen."

Während des Spiels zeigten Heidenheimer Fans als Protest gegen RB Leipzig zudem verschiedene Spruchbänder.