Vielsagendes Sancho-Statement von ten Hag

IMAGO/Noah Wedel

Jadon Sancho ist aktuell von Manchester United an den BVB verliehen

Sportlich nur noch in der Nebenrolle, mit dem Trainer zerstritten: Die Leihe von Jadon Sancho von Manchester United zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund im Januar 2024 war ein Schritt, den der Engländer wohl kaum bereuen dürfte. Offen ist derweil, wie es im Sommer weitergeht. Bei ManUnited ist man nach wie vor nicht Feuer und Flamme für den 24-Jährigen und beim BVB scheut man angeblich die Investition.

Von der Glanzform, die ihn einst in Reihen des BVB zu einem der begehrtesten Talente Fußball-Europas machte, ist Jadon Sancho aktuell noch ein gutes Stück entfernt, dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass der Flügelflitzer in Dortmund konstant aufblitzen lässt, wozu er in der Lage ist. ManUnited-Trainer Erik ten Hag hat das registriert, ist aber nicht gerade begeistert.

"Natürlich verfolge ich den internationalen Fußball und unsere Leihspieler bei anderen Vereinen", erklärte der niederländische Coach in einer Medienrunde: "Dortmund gegen Atlético war ein fantastisches Spiel. Es war eine tolle Leistung des BVB, was auch für Jadon eine gute Nachricht ist. Er hat seinen Beitrag zum Dortmunder Erfolg geleistet."

Auf Nachfrage bestätigte ten Hag aber auch, dass das nichts daran ändere, dass Sancho keine Zukunft am Old Trafford habe. Dass Sancho ein "fantastischer Fußballspieler ist", sei "keine Überraschung", aber schlichtweg "nicht das Problem".

BVB keine heiße Option?

Der englische Ex-Nationalspieler hatte nach Saisonbeginn ein öffentliches Scharmützel mit ten Hag geliefert und dem Übungsleiter darin vorgeworfen, ihn als Sündenbock zu nutzen. Eine geforderte Entschuldigung blieb aus, das Tischtuch war zerschnitten.

Ein endgültiger Abschied aus Manchester scheint vorgezeichnet, wo Sanchos Zukunft liegt, ist aber angeblich noch sehr offen. Wobei der BVB keine sonderlich heiße Option sein soll. Das berichtet der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Demnach ruft ManUnited etwa 40 Millionen Euro als Ablöse für Sancho auf, Dortmund soll allerdings nicht in Erwägung ziehen, diesen Preis zu zahlen.

Interesse soll es dennoch geben. Klubs aus der Premier League sowie aus der italienischen Serie A beobachten die Entwicklungen um den Offensivspieler Konur zufolge.