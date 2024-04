Mega-Eintracht-Schmerzgrenze bei Marmoush enthüllt

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Omar Marmoush darf Eintracht Frankfurt unter Bedingungen verlassen

Der Wechsel von Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2023 könnte sich als wahrer Transfercoup erweisen. Ablösefrei verpflichtet, soll die SGE inzwischen eine stattliche Summe für den Ägypter aufrufen.

Das Premier-League-Quartett FC Liverpool, Newcastle United, FC Arsenal und Tottenham Hotspur gehört zu den Klubs, denen in den vergangenen Wochen Interesse an Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt nachgesagt wurde. Einen Abschied nach nur einer Spielzeit am Main soll man in Frankfurt auch gar nicht kategorisch ausschließen - sofern ein Verein tief in die Taschen greift.

Mit seinem elften Ligator, seinem 16. wettbewerbsübergreifend, gehörte Marmoush beim 3:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg am Freitagabend einmal mehr zu den herausragenden Akteuren der SGE. Ein Umstand, den man wohl auch abseits der Mainmetropole bei den vermeintlichen Bewunderern des Offensivspielers wahrgenommen haben dürfte.

Dass der Nationalspieler die Eintracht im Sommer nach nur einem Jahr verlässt, soll inzwischen auch keineswegs mehr ausgeschlossen sein.

Nur zwei Stars brachten Eintracht Frankfurt mehr Geld ein

Wie "Sky" erfahren haben will, ist die Eintracht gewillt, Marmoush ziehen zu lassen, sollte ein Klub 50 Millionen Euro auf den Tisch zu blättern. An diesem Preis gibt es nichts zu rütteln, heißt es.

Mehr Geld kassierten die Hessen bislang nur für Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte, sowie Luka Jovic, den es 2019 für 63 Millionen Euro zu Real Madrid zog.

Offen ist allerdings, ob die vermeintliche Schmerzgrenze die kolportierten Interessenten nicht abschreckt. Mit 17 Torbeteiligungen in 25 Ligaspielen hat Marmoush 2023/24 zwar mächtig Eigenwerbung betrieben, der 25-Jährige zeigte sich während seiner bisherigen Laufbahn aber nicht immer so enorm effektiv. Erfahrungen auf allerhöchster Ebene fehlen dem Rechtsfuß ebenso.