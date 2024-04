Bundesliga vor England? Tuchel fällt eindeutiges Urteil

IMAGO/Michael Taeger

Thomas Tuchel hat mit dem FC Bayern das Halbfinale der Champions League erreicht

Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund stehen im Halbfinale der Champions League, der designierte Meister Bayer Leverkusen hat es zudem unter die letzten vier Teams der Europa League geschafft. Auch wenn in der Europa Conference League alle deutschen Starter die Segel streichen musste, blickt die deutsche Fußball-Bundesliga 2023/24 international auf eine herausragende Ausbeute. Bayern-Coach Thomas Tuchel verfällt dennoch nicht in Überschwang.

"Die Premier-League ist nach wie vor die stärkste Liga", stellte Tuchel am Samstag bei "Sky" klar. "Es sind Knockout-Wettbewerbe und du brauchst ab dem Viertelfinale auch ein wenig Los- und Spielglück. Das soll die Leistung von Dortmund, Leverkusen und uns aber nicht schmälern. Wir haben es alle verdient weiterzukommen", so der Trainer des FC Bayern weiter.

Allerdings will Tuchel aus den Ergebnissen "kein großes Fazit" ziehen. "Die Liga ist, wie sie ist. Sie ist anders als England und Frankreich und jede Liga ist schwer zu gewinnen."

Der 50-Jährige trainierte in seiner Laufbahn neben dem FC Bayern bereits den 1. FSV Mainz 05 und den BVB in der Bundesliga sowie Paris Saint-Germain in Frankreich und den FC Chelsea in England. Mit den Blues gewann er 2021 sogar die Champions League.

Triumphzug von BVB, FC Bayern und Co. zum perfekten Zeitpunkt

So oder so, könnte der Triumphzug der deutschen Liga zu einem schlechteren Zeitpunkt stattfinden. Im Zuge der Champions-League-Reform zur Saison 2024/25 werden die beiden besten Top-Ligen im UEFA-Ranking mit einem fünften Startplatz für die europäische Fußball-Königsklasse belohnt. Italien hat, ebenfalls etwas überraschend, diesen schon sicher, die Bundesliga hat beste Aussichten, Platz zwei gegen England und Frankreich zu behaupten.

Mit zwei weiteren Punkten (zwei Siege oder vier Remis oder ein Sieg und zwei Remis) wäre der fünfte Startplatz sicher. Jede Niederlage oder jedes Unentschieden der verbleibenden Klubs aus England und Frankreich, senken die benötigen Punkte noch einmal.