Sieben Stars auf Einkaufliste des FC Bayern

Amadou Onana (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Seit Längerem ist klar, dass es beim FC Bayern im Sommer zu einem größeren Kader-Umbruch kommen könnte. Auf der Abgabenseite könnte sich einiges tun, aber auch mehrere neue Stars könnten den Weg an die Säbener Straße finden.

"Bild" zufolge stehen gleich sieben Spieler auf der Einkaufsliste des deutschen Rekordmeisters - und die Namen der potenziellen Neuzugänge haben es durchaus in sich.

Das Boulevard-Blatt nennt nämlich mit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Chris Führich (VfB Stuttgart) gleich zwei Akteure, die im vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM stehen. Tah sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar eine Stammplatzgarantie für die Abwehrzentrale aus.

Hinzu kommt mit Xavi Simons (RB Leipzig) ein weiterer Akteur, der in den zurückliegenden Monaten in der Bundesliga für Furore sorgte. Ansprechpartner im Falle eines Transfers wäre für den FC Bayern aber nicht der Liga-Konkurrent aus Sachsen, sondern Paris Saint-Germain. Von Frankreichs Meister ist der 21 Jahre alte Niederländer noch bis Saisonende an RB ausgeliehen.

Eher als Perspektivspieler einzuordnen wäre wohl Assan Ouédraogo, das 18-jährige Top-Talent des FC Schalke 04, das es dem FC Bayern nach wie vor angetan haben soll.

FC Bayern: Wie viele Neuzugänge kommen?

Neben diesem Quartett soll der FC Bayern auch einige Spieler aus dem europäischen Ausland im Visier haben: Theo Hernandez (AC Mailand), Frenkie De Jong (FC Barcelona) und Amadou Onana (FC Everton).

Der 22 Jahre alte belgische Sechser kennt den deutschen Fußball allerdings auch bereits. Er kickte zwischen 2017 und 2020 im Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim und im Anschluss ein Jahr beim Hamburger SV.

Wie viele Zugänge der FC Bayern letztlich an Land zieht, ist offen und hängt wohl auch von den finanziellen Gegebenheiten ab. Der "kicker" schrieb allerdings zuletzt, es könnten bis zu sieben neue Profis verpflichtet werden.