VfB Stuttgart oder BVB? Chabot-Entscheidung wohl gefallen

IMAGO/Ralf Treese

Der VfB Stuttgart verpflichtet wohl Jeff Chabot vom 1. FC Köln

Der VfB Stuttgart verstärkt sich wohl in der Innenverteidigung. Jeff Chabot soll nach seinem Abschied vom 1. FC Köln kurz vor einer Unterschrift beim deutschen Vize-Meister stehen.

Laut "Sky" wechselt Chabot zum VfB Stuttgart. Der Deal soll in Kürze eingetütet werden. Der TV-Sender berichtet über einen unterschriftsreifen Vertrag bis 2028.

Chabot wird bereits seit Wochen beim VfB gehandelt. Borussia Dortmund wurde zuletzt ebenfalls in die Verlosung gebracht. Der 26-Jährige verlässt den 1. FC Köln dank einer Ausstiegsklausel. Die Stuttgarter müssen rund vier Millionen Euro an den Absteiger überweisen, so "Sky".

Chabot hatte seinen Abschied vom 1. FC Köln am Mittwoch persönlich bei Instagram bestätigt. "Nach zweieinhalb unvergesslichen Jahren ist es für mich an der Zeit, mich von diesem großartigen Verein zu verabschieden", schrieb der Abwehrmann.

1. FC Köln wollte Jeff Chabot halten

"Wir haben sehr gute Gespräche mit Jeff geführt und wollten ihn nach seiner starken Saison, in der er sich zu einem großen sportlichen Rückhalt und anerkannten Führungsspieler entwickelt hat, unbedingt halten. Es spricht für Jeff, dass er sehr lange und ernsthaft über einen ligaunabhängigen Verbleib nachgedacht hat", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller in einem offiziellen Statement.

Chabot habe den Kölnern letztlich "mitgeteilt, dass er sich für einen Wechsel und damit verbunden für seinen Kindheitstraum, in der Champions League zu spielen, entschieden hat. Das akzeptieren und respektieren wir vollauf", so Keller weiter.

Chabot war im Januar 2022 vom italienischen Klub Sampdoria zum FC gewechselt, zunächst als Leihgabe, im Sommer 2023 dann fest. Nun schlägt der Defensivmann ein neues Kapitel in seiner Karriere auf, dieses liegt wohl beim VfB Stuttgart. Die Schwaben haben sich dank ihrer Fabel-Saison für die Champions League qualifiziert.