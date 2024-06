DFB-Star äußert sich zu Eintracht-Gerüchten

IMAGO/Marc Schueler

Pascal Groß (r.) steht vor seiner ersten EM-Teilnahme

Seit 2017 schon steht Pascal Groß beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion unter Vertrag, gehört in seinem Klub zu den größten Leistungsträgern. Zuletzt wurde der deutsche Nationalspieler immer wieder mit Bundesligist Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Am Sonntagnachmittag äußerte sich Groß nun selbst zu den Spekulationen um seine Person.

Der fünfmalige A-Nationalspieler, der in diesem Monat vor seiner ersten EM-Teilnahme für Deutschland steht, zeigte sich auf der Pressekonferenz des DFB am Sonntag in Herzogenaurach durchaus offen für eine Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus, wo er 2017 zuletzt beim FC Ingolstadt unter Vertrag stand.

"Grundsätzlich habe ich immer gesagt, dass ich offen bin, wieder nach Hause zu kommen nach Deutschland", sagte der 32-Jährige, der für die Seagulls in den letzten sieben Spielzeiten bereits 228 Premier-League-Partien bestritten hat und eine unumstrittene Größe ist.

Vertraglich ist Groß noch bis 2025 in Brighton gebunden, mit seinem Klub schloss er zuletzt als Elfter in der Premier League ab.

Wie konkret er bereits mit der Frankfurter Eintracht, die bekanntlich für das zentral-defensive Mittelfeld auf der intensiven Suche nach Verstärkungen sind, in Austausch steht, wollte Groß allerdings nicht kommentieren.

Groß als Backup für Kroos und Andrich

"Zu irgendwelchen Gerüchten möchte ich mich hier nicht äußern, weil es um die EM geht. Und darauf liegt mein klarer Fokus", so der gebürtige Mannheimer, der vor seinem Wechsel nach Brighton fünf Jahre in Ingolstadt kickte und es dort auf 65 seiner 70 Bundesliga-Einsätze brachte. Sein Erstliga-Debüt feierte er einst für die TSG 1899 Hoffenheim, für die er fünfmal in der Bundesliga auflief.

Über beständig gute Leistungen in der englischen Topliga hatte es Groß als Spätberufener zuletzt zum Nationalspieler gebracht. Einen Tag nach dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland wird er 33 Jahre alt.

Im defensiven Mittelfeld ist Groß der erste Kandidat hinter den gesetzten Toni Kroos und Robert Andrich. Groß sagte in Herzogenaurach, dass er die Rolle als erster Ersatzmann im Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann sofort "verstanden" und "akzeptiert" habe.