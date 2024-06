Bayern kontaktiert Tah-Alternative

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Jonathan Tah wird beim FC Bayern gehandelt, aber nicht nur er!

Der FC Bayern arbeitet derzeit an der Mannschaft für die Saison 2024/25. Für die Innenverteidiger-Position ist dabei zuletzt Leverkusen-Meister Jonathan Tah ganz oben auf die Wunschliste der Münchner gerückt. Die Verpflichtung gilt als sehr wahrscheinlich, doch klappt der Deal nicht, dann haben Sportvorstand Max Eberl und Co. wohl schon eine Alternative vom FC Chelsea in der Hinterhand.

In den letzten Wochen kristallisierte sich immer mehr heraus, dass der FC Bayern gern Jonathan Tah von Bayer Leverkusen verpflichten würde.

"Bild" hatte gar schon konkrete Zahlen parat, berichtete von einem Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro und weitere drei Millionen Euro, die als Bonuszahlungen hinzukommen könnten.

Auch "Sky" deutete bereits mehrfach an, dass der Rekordmeister Tah nach München locken will. Am Montag vermeldete der TV-Sender nun, dass Tah weiterhin die Top-Priorität für die Abwehrmitte bleibe, nannte allerdings auch eine konkrete Alternative, falls der Wechsel von Tah doch nicht zustande kommt - oder: falls sogar zwei Innenverteidiger geholt werden sollen.

Levi Colwill ist Thema beim FC Bayern

Demnach haben die Bayern-Bosse bereits bei Levi Colwill vom FC Chelsea vorgefühlt. Der 21-jährige Engländer kommt aus der Jugend der Blues und schaffte nach der Rückkehr von einer Leihe nach Brighton in der abgelaufenen Saison den Durchbruch in London.

Gespräche mit dem Management von Colwill sollen bereits stattgefunden haben. Beim FC Bayern gehe man davon aus, dass man die Chance auf einen Transfer des eigentlich noch bis 2029 an den FC Chelsea gebundenen Abwehrmannes habe, wenn man Ernst mache, heißt es weiter.

FC Bayern müsste wohl für Colwill mehr zahlen als für Tah

Wie hoch die Ablöse für den 21-Jährigen ausfallen könnte, der einen geschätzten Marktwert von 50 Millionen Euro besitzt, sagt der TV-Sender allerdings nicht. Für Tah wären derweil wohl 25 Millionen Euro nötig.

Colwill kommt auf 32 Pflichtspiele für Chelsea, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Im letzten Jahr wurde der Engländer U21-Europameister.