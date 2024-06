Nach Ito-Abschied: Nächster VfB-Abgang steht wohl fest

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Laurin Ulrich (r.) wird den VfB Stuttgart wohl auf Leihbasis verlassen

Am Donnerstag gab der FC Bayern die Verpflichtung von Hiroki Ito von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart bekannt. Nur einen Tag später könnte es bereits den nächsten Abschied vom deutschen Vizemeister geben.

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" am Freitag berichteten, wird der VfB sein Eigengewächs Laurin Ulrich wohl an den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm abgeben. Dem 19-Jährige soll bei den Spatzen als Leihspieler zu mehr Spielpraxis verholfen werden, kam er doch in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus.

Ulrich war zwar regelmäßig Teil des Profi-Kaders unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß, stand aber in der abgelaufenen Spielzeit 2023/2024 keine einzige Pflichtspiel-Minute auf dem Rasen. Sein bis dato einziger Bundesliga-Kurzeinsatz datiert aus dem Spätherbst 2022, als er gegen Bayer Leverkusen in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Bei Zweitliga-Rückkehrer SSV Ulm erhofft sich der gebürtige Heidenheimer nun mehr Einsatzzeiten, um sich damit neu für den VfB empfehlen zu können. Vertraglich ist er noch bis 2026 an die Schwaben gebunden.

Ulm zurück in der 2. Bundesliga

Bis zuletzt wirkte Ulrich in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mit, absolvierte in der viertklassigen Regionalliga Südwest insgesamt 23 Einsätze. Dabei gelangen ihm drei Treffer, zehn weitere bereitete der Offensivmann vor.

Eine offizielle Bestätigung des Leihgeschäfts steht bis dato noch von den beiden Vereinen aus.

Der SSV Ulm hatte in der abgelaufenen Saison die Rückkehr in das deutsche Fußball-Unterhaus klargemacht. Als Meister der 3. Liga setzte sich der ehemalige Bundesligist vor Mitaufsteiger Preußen Münster durch, hatte am Ende komfortable zehn Punkte Vorsprung in der Abschlusstabelle zu Buche stehen. Derzeit arbeiten die Ulmer Verantwortlichen mit Hochdruck an einem konkurrenzfähigen Zweitliga-Kader.