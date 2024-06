RB-Star warnt vor EM-Duell: "Deutsche Tugenden sind zurück"

IMAGO/Laci Perenyi

Willi Orban trifft am Mittwoch mit Ungarn auf EM-Gastgeber Deutschland

Vor dem Duell mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigte sich der ungarische Nationalspieler Willi Orban zuversichtlich, dass es am Mittwochabend (ab 18:00 Uhr) zu einem Achtungserfolg gegen den EM-Gastgeber reichen könnte.

Das Selbstvertrauen bezieht der Kapitän des Bundesliga-Klubs RB Leipzig aus den letzten drei direkten Vergleichen mit dem DFB-Team sowie der Tatsache, dass die Ungarn gegen vermeintlich größere Fußball-Nationen zuletzt oftmals gut aussahen.

"Die großen Nationen fallen uns noch leichter. Wir haben häufiger Favoriten geärgert, gegen die Deutschen gelang es uns tatsächlich besonders gut", erinnerte sich der Innenverteidiger im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" noch an die vergangenen drei Vergleiche mit Deutschland seit 2021, von denen die DFB-Elf kein einziges gewinnen konnte (zwei Remis, ein Sieg Ungarn).

Aufgrund der jüngsten Duelle mit Deutschland wolle er mit seiner Mannschaft "mit breiter Brust ins Spiel gehen", wie Orban vor dem zweiten Spieltag in der Gruppe A versicherte.

"Wenn wir ans Leistungsmaximum kommen, haben wir eine große Chance, in der Gruppe weiterzukommen", glaubt der 31-Jährige trotz des bitteren 1:3-Auftakts gegen die Schweiz am vergangenen Samstag noch an eine erfolgreiche Europameisterschaft für die Magyaren.

Orban lobt Nagelsmann für Kader-Zusammenstellung

In Bezug auf den kommenden Gegner Deutschland, den Orban aufgrund seines jahrelangen Engagements in der Bundesliga bestens kennt, warnte der ungarische Abwehrchef: "Die deutschen Tugenden sind zurück. Die einzelnen Komponenten und Hierarchien passen. Im Turnier ist wieder mit einem starken deutschen Team zu rechnen. Gerade vorne mit den jungen Künstlern Wirtz und Musiala kann jede Aktion gefährlich werden. Da kann man nicht alles verteidigen", so der gebürtige Kaiserslauterner.

Den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann kennt Orban ebenfalls sehr gut, arbeiteten die beiden doch gemeinsam zwischen 2019 und 2021 gemeinsam bei RB Leipzig.

"Julian ist ein hochintelligenter Mensch und Trainer. Die Kadernominierung zeigt seinen klaren Plan. Taktisch hat er viel drauf. Es gibt aber kaum Trainingszeit, die es eigentlich braucht, um Teams wie im Verein detailreich vorzubereiten", meinte Orban über seinen ehemaligen Cheftrainer.