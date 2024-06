Matthäus warnt FC Bayern vor Verkauf von de Ligt

IMAGO/Mladen Lackovic

Könnte den FC Bayern im Sommer verlassen: Matthijs de Ligt

Im Sommer soll sich das Gesicht des FC Bayern verändern, in mehreren Mannschaftsteilen deutet sich ein Umbruch an. Zur künftigen Besetzung der Münchner Abwehr hat sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nun geäußert.

Die Verteidigung des FC Bayern stand in der abgelaufenen Spielzeit nicht so stabil wie erhofft. Dayot Upamecano und Neuzugang Min-jae Kim brachten in der Hinserie keinerlei Konstanz in ihre Leistungen, weshalb sie in der zweiten Saisonhälfte von Matthijs de Ligt und Winter-Einkauf Eric Dier verdrängt wurden.

Zuletzt deutete sich allerdings an, dass auch das Duo de Ligt/Dier schnell wieder gesprengt werden könnte. Ersterer gilt nämlich als Verkaufskandidat.

"De Ligt weiß inzwischen, dass er bei einem passenden Angebot gehen darf, weil Bayern sich mit Jonathan Tah einig ist und ihn aus Leverkusen holen will", kommentierte Lothar Matthäus die Situation des Niederländers in der "Sport Bild".

Das Münchner Interesse an dem deutschen Nationalspieler kann der 63-Jährige prinzipiell verstehen. "Ich traue Tah zu, es bei Bayern zu schaffen. Er hat sich unter Xabi Alonso gut entwickelt und spielt auch in der Nationalelf stabil", erklärte Matthäus.

Dennoch würde er de Ligt für Tah nicht abgeben. Den Oranje-Star sehe er "als den gesetztesten aller Innenverteidiger bei Bayern – und nicht als Verkaufskandidat".

FC Bayern legt Wunschpreis für de Ligt fest

2022 war de Ligt, der aktuell mit der Elftal an der Europameisterschaft in Deutschland teilnimmt, für 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. Dort warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück.

Laut "Sky" hat man an der Säbener Straße mittlerweile einen Wunschpreis für den 24-Jährigen, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, festgelegt. Dieser soll bei rund 50 Millionen Euro liegen.

Als möglicher Abnehmer gilt der englische Traditionsverein Manchester United. Auf die Champions League müsste de Ligt bei den Red Devils jedoch fürs Erste verzichten. Immerhin kennt er Teammanager Erik ten Hag aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam.