Ex-Schalker bei BVB und Bayer gehandelt

IMAGO/Baptiste Autissier

Steht Jean-Clair Todibo auf dem Zettel von BVB und Bayer Leverkusen?

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen suchen Verstärkung in der Innenverteidigung. Sowohl der BVB als auch der deutsche Meister sollen es nun auf einen ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 abgesehen haben.

Der ehemalige Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo steht nach Angaben des Portals "fussballtransfers.de" sowohl auf der Liste des BVB als auch auf der von Bayer Leverkusen. Aktuell steht der Abwehrspieler beim französischen Erstligisten OGC Nizza unter Vertrag. Das Arbeitspapier ist bis 2027 datiert.

Todibo wurde einst bei Ligue-1-Klub Toulouse ausgebildet, 2019 zog es ihn zum FC Barcelona. Die Katalanen verliehen das Defensivtalent in der Rückrunde der Saison 2019/20 an den FC Schalke 04, sodass der heute 24-Jährige insgesamt zehn Pflichtspiele für Königsblau bestritt.

Zu einer festen Verpflichtung kam es im Anschluss nicht. Stattdessen wurde Todibo zunächst an den portugiesischen Spitzenklub SL Benfica und anschließend an OGC Nizza verliehen. Die Franzosen statteten den Innenverteidiger im Sommer 2021 dann mit einem festen Vertrag aus, an Ablösesumme sollen rund 8,5 Millionen Euro an den FC Barcelona geflossen sein.

BVB hat Stuttgart-Verteidiger Anton auf dem Zettel

Beim Ligue-1-Klub zählt der Ex-Schalker zu den Stammkräften. In der vergangenen Saison absolvierte er 30 Partien im Oberhaus. Welche Ablösesumme nun gezahlt werden müsste, um den Rechtsfuß aus seinem aktuellen Vertrag herauszukaufen, ist nicht bekannt.

Klar ist derweil, dass vor allem Borussia Dortmund Ausschau nach einem neuen Innenverteidiger sucht, nachdem der Vertrag von Abwehrchef Mats Hummels nicht verlängert wurde. Nationalspieler Waldemar Anton vom VfB Stuttgart gilt Medienberichten zufolge als heißer Kandidat.

Bei Meister Bayer Leverkusen könnte Bedarf bestehen, sollte DFB-Star Jonathan Tah im Sommer ein neues Kapitel bei einem anderen Klub aufschlagen. Der Innenverteidiger wird vor allem vom FC Bayern sowie von mehreren Premier-League-Vertretern umworben. Auch Edmond Tapsoba hat Interesse auf sich gezogen, etwa von Paris Saint-Germain, wie "fussballtransfers.de" berichtet.