Perfekt: Sturmjuwel Topp verlässt Schalke Richtung Bremen

IMAGO/Steinbrenner

Keke Topp kehrt dem FC Schalke 04 den Rücken

In einer über weite Strecken enttäuschenden Saison war Keke Topp einer der wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. Künftig wird das Sturmjuwel jedoch nicht mehr für die Königsblauen auflaufen: Der 20-Jährige kehrt zu seinem Ausbildungsverein Werder Bremen zurück.

Am Mittwochmorgen verkündeten die Klubs den Transfer. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Medienberichten zufolge überweist Werder rund zwei Millionen Euro nach Gelsenkirchen. Dort wäre Topps Vertrag im kommenden Jahr ausgelaufen.

"Während seiner ersten ganzen Saison im Profifußball hat sich Keke auf Schalke sehr gut weiterentwickelt. Deshalb haben wir ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. In den Gesprächen hat sich jedoch gezeigt, dass er wechseln möchte. In diesem Wissen haben wir nun eine wirtschaftlich passende Lösung gefunden", wurde Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots zitiert.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Topp in 25 Zweitliga-Partien für S04 auf dem Platz. Dabei sammelte der Mittelstürmer fünf Tore und zwei Vorlagen. 2021 war er aus dem Werder-Nachwuchs in die Knappenschmiede gewechselt.

Welcome back, Keke! 💚



Der SV Werder verpflichtet Keke Topp! Der 20-jährige Angreifer spielte bereits in der Jugend für die Grün-Weißen und kehrt nun nach drei Jahren beim FC Schalke 04 zu seinem Ausbildungsverein zurück.



Zur PM 👉 https://t.co/yqhunTJiCW#Werder pic.twitter.com/ZnyjLcWm1I — SV Werder Bremen (@werderbremen) 19. Juni 2024

Für Topp schließt sich nun ein Kreis: "Ich freue mich sehr, wieder zu Werder zurückzukehren. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt davon, dass sich bei Werder gerade etwas in eine positive Richtung entwickelt. Zu dieser positiven Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen."

"Sehr gute Entwicklung" beim FC Schalke 04

SVW-Coach Ole Werner bezeichnete Neuzugang Topp als "wuchtigen, körperlich robusten Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft". Der Youngster könne das Bremer Spiel "mit seinen Qualitäten bereichern".

Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Hanseaten, kam ebenfalls zu Wort: "Keke hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat bei Schalke 04 seine Qualitäten unter Beweis gestellt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt, das wir gerne mit ihm gemeinsam weiterentwickeln wollen."