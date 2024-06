Hummels scherzt über Wechsel-Spekulationen

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels wird den BVB verlassen

Mats Hummels wird Borussia Dortmund verlassen. Das gab der BVB zuletzt bekannt. Ein Karriereende kommt für den Innenverteidiger aber noch nicht in Frage. Viel mehr will der Ex-Nationalspieler seine Laufbahn in Europa fortsetzen.

Gerüchte um den neuen Klub des 35-Jährigen gibt es genug. Vor allem die AS Rom - derzeit wohl Favorit auf die Dienste des erfahrenen Abwehrspielers - und die AC Mailand gelten als heiße Optionen. Zuletzt wurde auch RCD Mallorca mit Hummels in Verbindung gebracht.

Der Verein dementierte Meldungen über angebliche Verhandlungen allerdings. Neben spanischen Medien hatte am Montag unter anderem auch "Sky" über Kontakte zwischen Mallorca und dem Weltmeister von 2014 berichtet.

BVB-Abgang Hummels reagiert mit Humor

RCD-Sportdirektor Pablo Ortells räumte sogar ein, dass es ein undurchsichtiges Angebot gegeben habe. "Ich habe einen Anruf von jemandem bekommen, den ich nicht einmal kenne, von dem ich nicht weiß, ob es der Agent des Spielers ist, und eine halbe Stunde später tauchte diese Nachricht schon in den Medien auf", sagte der Sportdirektor lachend.

Auch Hummels scheint die Diskussionen um seine Zukunft mit Humor zu nehmen. In einer Instagram-Story zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio schrieb der Weltmeister von 2014: "Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt".

Dazu stellte Hummels, der in besagter Story übrigens ein Trikot der griechischen Nationalmannschaft trug, einen Lachsmiley.

Interesse soll es übrigens auch aus Saudi-Arabien geben. Einen Wechsel in die Wüste schloss der scheidende BVB-Star aber immer wieder kategorisch aus. Auch, weil Hummels seine Zukunft in der Nähe seines Sohnes Ludwig sieht. Deshalb soll auch ein Transfer nach Nordamerika in die MLS kein Thema sein. Dorthin wiederum zieht es seinen langjährigen Mitspieler Marco Reus.