Diese Schotten-Szene berührt die EM

IMAGO/Bradley Collyer

Die schottischen Fans feiern in Köln

Die "Tartan Army" ist berüchtigt. Sie ist stimmgewaltig, bierselig – und hat auch ein Herz für andere Menschen. Eine Aktion von zwei schottischen Fans berührt die Herzen bei der Fußball-EM.

Der Name ist vielleicht etwas irreführend. Die "Tartan Army" ist nicht martialisch, sondern eine Armee der Herzen, der die Herzen zufliegen (also abgesehen von den englischen Fans vermutlich).

Das unterstrichen die schottischen Fans am verregneten Dienstag in der Kölner Altstadt, wo sich schon Tausende Anhänger für das kommende Gruppenspiel gegen die Schweiz (Mittwoch, 21 Uhr) befanden.

Schotten trotzen dem Wetter

Die Fanzones waren wegen der drohenden Unwetter zwar geschlossen worden. Aber das stoppte natürlich die feierwütigen Schotten nicht so schnell.

Die machten dort weiter, wo sie in München aufgehört hatten und feierten statt mit Weißbier nun mit viel Kölsch, stimmten ihre größten Hits an. "No Scotland, no Party" natürlich oder "Scotland on fire." Die Fußball-Fans von der Insel kaperten ein Boot am Rhein, cruisten den Fluss entlang und feierten lautstark. So euphorisierten sie selbst die Gute-Laune-Stadt in neue Sphären.

Und dann gab es die eine Szene, die das Zeug hat, im kollektiven Gedächtnis haften zu bleiben. Als Sinnbild für eine große Fußball-Party. Wo die leeren Marketing-Sprüche der Verbände dann mal wirklich mit Inhalt gefüllt werden. Vereint in Europa. Oder mindestens vereint im Regen.

Denn da schwangen sich zwei Schotten, klassisch mit Kilt und Bier in der Hand auf, einer älteren Person mit Rollator durch den massiven Dauerregen zu helfen. Sie spannten den Regenschirm auf und begleiten den Senior über den Alten Markt. Multi-Tasking auf Schottisch.

Ein Video der Szene schoss viral durchs Netz. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schrieb "We love you Scots". Der internationale Account des 1. FC Köln teilte die Szene und kommentiere: "Schottland-Fans, wir wussten, dass wir es lieben werden, euch hier bei der Euro zu haben. Ihr seid immer willkommen."

Scotland fans, we knew we’d love having you here for the Euros.



You’re always welcome 🤝pic.twitter.com/4xaQ5jSCOR — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 18. Juni 2024

Schottische Feierwütigkeit trifft rheinländischen Frohsinn. Es ist ein Match. In der Stadt, in der man sich auch für Nächstenliebe und Zusammenhalt feiert, kommt das extrem gut an.

Friedliche EM-Stimmung in Köln

Es sind solche Bilder, die die anderen nicht so schönen wie beispielsweise von Hooligan-Schlägereien in Gelsenkirchen oder vom Abfahrtchaos am Stadion in den Hintergrund stellen.

Die Schotten stehen sinnbildlich für einen Idealtypus von Fan. Gerade bei einem Turnier wie der EM. Gut gelaunt, immer am Singen, schnell im Smalltalk, wenig bis keine Aggressionen. Genau so sollte es sein.

Über den Dienstag hatten sie sich schon schnell in den Kölner Hot Spots verteilt - trotz des schlechten Wetters. Am Hauptbahnhof sahen die Ankommenden plötzlich immer öfter Schotten-Röcke. Selbst die kommenden Gegner aus der Schweiz fanden nur Lob. "Die sind super, total friedlich", sagten Schweizer Anhänger aus St. Gallen im Gespräch mit sport.de. Manche der Tartan Army fuhren weiter nach Dortmund, bisschen Pils, bisschen Stadion-Hopping, andere bogen in die City ab, bisschen mehr Kölsch und Warmsingen.

Friedlich blieb es auch am Dienstagabend in der Stadt. Das bestätigte ein Polizeisprecher im Gespräch mit sport.de. Der türkische Autokorso nach dem 3:1 gegen Georgien auf den Ringen bleib ebenfalls ohne größere Zwischenfälle.

Für die Regenschirm-Szene gibt's Extra-Lob von den Beamten. "Das zeigt, dass das Miteinander großgeschrieben wird und hier die beiden schottischen Fans ein vernünftiges Miteinander an den Tag gelegt haben", sagte ein Sprecher der Polizei Köln.

More Scotland, more Party

Das nächste Kapitel schreibt die Tartan Army (Tartan für die klassischen Muster der Kilts) am Mittwoch.

Am frühen Mittag sind die meisten der Tartan Army schon wieder einsatzbereit. Auch für sie ist die EM mehr Marathon als Sprint. Sie bevölkern den Heumarkt, alten Markt, die Plätze am Rhein, viele mit Bierchen in der Hand, andere machen noch Sightseeing. Von den Kiosks wird frisches Kölsch herbeigeschafft. Man sieht viele gut gelaunte Gesichter. Die Polizei erwartet mehrere Zehntausend schottische Fans in Köln.

Drei Stunden vor Anpfiff rollt die Tartan Army per Fanmarsch in Richtung EM-Arena. Dort soll es zur Party-Fortsetzung kommen, selbst wenn die Schotten auf dem Rasen erneut enttäuschen wie zum Auftakt gegen Deutschland. Die gute Nachricht: Es ist immerhin kein Regen vorgesagt. Es wird eine lange Nacht. More Scotland, more Party.