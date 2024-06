Palhinha-Deal des FC Bayern rückt näher

IMAGO/Fernando Soares

Zieht es Palhinha im Sommer endlich zum FC Bayern?

Seit Wochen wird Joao Palhinha vom FC Fulham mit einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten FC Bayern in Verbindung gebracht. Ein möglicher Deal könnte nun näher rücken.

Wie "Sky" berichtet, nähern sich die Verantwortlichen des FC Bayern und die des FC Fulham in den Transferverhandlungen an. Eine Einigung gebe es aber nach wie vor nicht, heißt es weiter.

Weitere Gespräche seien geplant. Sowohl die Münchner als auch Palhinha selbst seien davon überzeugt, dass der Transfer in diesem Sommer über die Bühne geht.

Dem TV-Sender zufolge sind die Münchner bereit, 43 bis 45 Millionen Euro für den Linksverteidiger nach England zu überweisen. Am Dienstag hatte auch die "Sport Bild" berichtet, dass die Schmerzgrenze des FC Bayern bei etwa 45 Millionen Euro liegt.

Das jüngste Angebot, das noch erhöht werden soll, lag angeblich bei 42 Millionen Euro.

Der Rekordmeister und der portugiesische Nationalspieler haben sich bei den Vertragsinhalten längst geeinigt - wie schon im Sommer 2023. Das einzige, was nun noch fehlt, ist das grüne Licht vom FC Fulham - ebenfalls wie im Sommer 2023.

Am Deadline Day 2023 weilte Palhinha bereits in München und schoss erste Pressefotos, ehe der Wechsel doch noch scheiterte.

Mittlerweile, so hieß es zuletzt, habe man an der Säbener Straße die Nase voll vom Verhalten der Londoner, die sich in den Verhandlungen weiter unnachgiebig zeigen.

Hoffnungen in der Verhandlungen macht dem FC Bayern, dass Fulham offenbar bereits einen Ersatzspieler für Palhinha ins Visier genommen hat. Angeblich haben die Cottagers Gespräche mit dem brasilianischen Erstligisten Fluminense aufgenommen, um über einen Transfer von Mittelfeld-Ass André zu verhandeln.

Fix ist der Deal aber noch nicht. Unklar ist zudem, ob die Londoner von ihrer Preisvorstellung für Palhinha abrücken werden, falls sie einen Nachfolger haben.