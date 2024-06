FC Bayern und BVB im Transfer-Duell um Italien-Juwel

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB und FC Bayern bemühen sich offenbar um ein Talent von Atalanta Bergamo

Auf der Suche nach Spielern für die Zukunft sind der FC Bayern und Borussia Dortmund offenbar in Italien fündig geworden. Ein 16-jähriges Sturm-Talent von Atalanta Bergamo soll es den beiden Bundesligisten angetan haben.

Der italienische Transferjournalist Gianluca Di Marzio will erfahren haben, dass Samuele Inacio aus der U17 von Atalanta Bergamo in den Fokus des FC Bayern und BVB geraten ist. Der 16-Jährige kam in der abgelaufenen Saison vorrangig als hängende Spitze zum Einsatz und erzielte in der B-Junioren-Meisterschaft sechs Treffer in 14 Partien.

Nun sehnt sich der italienische U16-Nationalspieler offenbar nach einer Luftveränderung. Ein erstes Angebot aus München soll dem Youngster bereits seit einigen Wochen vorliegen. Da dieses allerdings offenbar nicht ausreichte, um Inacio von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen, will der Rekordmeister die Offerte nun erhöhen.

FC Bayern und BVB müssten wohl Millionen-Ablöse zahlen

Auch Borussia Dortmund ist laut Di Marzio bereits bei dem Management des Teenagers vorstellig geworden. Die Westfalen können offenbar damit punkten, dass sie dem jungen Angreifer einen schnellen Weg in den Profikader aufzeigen konnten. Eine Entscheidung ist angeblich noch nicht gefallen.

Atalanta arbeitet daran, den Juniorennationalspieler in Bergamo zu halten. Auch ein weiterer namentlich nicht genannter Top-Klub aus der Serie A will sich die Dienste des Nachwuchsstürmers offenbar unbedingt sichern. Di Marzio zufolge ist ein Verbleib in Italien aber unwahrscheinlich, da die Angebote aus Deutschland für den Youngster deutlich attraktiver seien.

Das Portal "TheSecretScout" hatte zuletzt berichtet, dass eine mögliche Ablöse für das Offensiv-Talent sogar im Millionenbereich liegen könnte. Konkrete Angaben über die Angebote von Borussia Dortmund und dem FC Bayern gibt es bislang noch nicht.