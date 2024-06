FC Bayern spielt im Tah-Poker weiter auf Zeit

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jonathan Tah und Waldemar Anton spielen derzeit gemeinsam für Deutschland die EM

Bei der Fußball-EM im eigenen Land ist Jonathan Tah derzeit unumstrittener Stammspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. An der Seite von Antonio Rüdiger hat er seinen Platz in der Innenverteidigung sicher, überzeugte zuletzt gegen Ungarn (2:0) mit einer stabilen Leistung. Rund um den Abwehrchef von Bayer Leverkusen halten sich die Gerüchte weiter hartnäckig, dass es noch in diesem Sommer zum FC Bayern gehen könnte.

Bis zuletzt hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass Tah selbst wohl unbedingt zum deutschen Rekordmeister nach München wechseln wolle. Der 28-Jährige steht bei Double-Gewinner Bayer Leverkusen zwar noch bis 2025 unter Vertrag, erhofft sich vom Wechsel zum FC Bayern aber einen weiteren Karriere-Boost.

Von einer etwaigen Einigung sollen die Münchner und die Werkself aber noch sehr weit entfernt sein. Laut "Bild" schwebt dem FC Bayern bis dato eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Abwehrspieler vor, die Leverkusener pochen wohl auf das Doppelte.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider" ausführte, ist die Angelegenheit nun vorerst auf Eis gelegt. Bis es eine Einigung über die Zukunft Tahs geben könnte, stehen noch viele Gespräche und Verhandlungsrunden an.

Anton als Wunschspieler von Bayer Leverkusen

Da während der laufenden Europameisterschaft dafür aber schlichtweg keine Zeit und kein Raum ist, besonders nicht für den Spieler selbst, ist die Transfer-Angelegenheit fürs Erste aufgeschoben.

Zudem hängt ein möglicher Tah-Wechsel aus dem Rheinland nach München auch noch an der Personalie Waldemar Anton.

Der Nationalmannschaftskollege von Tah steht selbst auf der Liste von Bayer Leverkusen. Er könnte eine Kettenreaktion auslösen, sollte er im Sommer den Schritt vom VfB Stuttgart zur Werkself machen.

Anton gilt als Wunschspieler der Leverkusen-Bosse. Im Falle einer Verpflichtung würde sich Bayer dann wohl auch in Sachen Ablöseforderung für den bisherigen Abwehrchef Tah bewegen. Richtig heiß dürfte die ganze Angelegenheit aber frühestens im Juli werden.