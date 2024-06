BVB bedient sich bei Eintracht Frankfurt

IMAGO

Antonio Foti wechselt von Eintracht Frankfurt zum BVB

Borussia Dortmund bastelt weiter fleißig am Kader für seine U23 in der 3. Liga. Der neueste BVB-Neuzugang wechselt von Eintracht Frankfurt ins Ruhrgebiet.

Wie die Hessen und auch der Champions-League-Finalist am Mittwoch bekanntgabenen, schließt sich Mittelfeldakteur Antonio Foti den Dortmundern an. Sein Vertrag dort ist bis zum 30. Juni 2026 datiert.

"Toni Foti ist mein absoluter Wunschspieler, ich bin total überzeugt von ihm. Er ist ein sehr kreativer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der ein tolles Dribbling und Abschluss mitbringt. Dazu hat er eine gute Übersicht, um Tore vorzubereiten", schwärmte BVB-Coach Jan Zimmermann und zollte U23-Teammanager Ingo Preuß für die Verpflichtung ein "großes Lob".

Foti, immerhin aktueller U21-Nationalspieler Zyperns, kehrt damit nicht nach Frankfurt zurück, denn bereits die vergangenen zwei Jahre hatte er auf Leihbasis bei Hannover 96 verbracht. Dort kam er auf 19 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen) für die Profis sowie neun Einsätze (neun Tore, zwei Vorlagen) für die Zweitvertretung in der Regionalliga Nord.

Zuvor war Foti für Eintracht Frankfurts U17 und U19 aufgelaufen. Hervorstechend waren die Leistungen des 20-Jährigen in der Saison 2021/2022, als ihm in der A-Junioren-Bundesliga 17 Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen gelangen.

Fotis bevorstehenden BVB-Wechsel hatte unlängst "Bild" bereits als perfekt vermeldet. Unklar ist, wie viel Ablöse im Zuge des Transfers fällig wird. Fotis Vertrag in Frankfurt wäre noch bis 2025 gelaufen.

Weiterer Neuzugang für die U23 des BVB

Neben Foti bestätigte der BVB am Mittwoch einen weiteren Neuzugang: David Lelle wechselt aus der U23 von Holstein Kiel ins Ruhrgebiet, auch sein Kontrakt läuft bis 2026.

Der 21-Jährige soll die Lücke in der Defensive schließen, die zuvor Kapitän Franz Pfanne mit seinem Wechsel zu Hansa Rostock gerissen hatte.

"Wir hatten ihn tatsächlich schon lange auf dem Zettel und konnten nun kurzfristig reagieren. Er ist ein toller Spieler mit einer super Einstellung, guter Ausbildung und vor allem einem linken Fuß", schilderte Zimmermann mit Blick auf Lelle.