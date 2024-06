BVB nimmt Ex-VfB-Star und Dänemark-Juwel ins Visier

IMAGO

Borna Sosa soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ian Maatsen hat Borussia Dortmund offenbar zwei weitere Spieler ins Visier genommen. Neu auf dem BVB-Radar: Borna Sosa, Ex-Profi des VfB Stuttgart, und das dänische Top-Talent Patrick Dorgu.

Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, dass sich Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung von Ferdi Kadioglu von Fenerbahce beschäftigt.

Trainer Nuri Sahin sei "großer Fan" des 24 Jahre alten Abwehrspielers.

Die 30 Millionen Euro, die der Klub angeblich für den türkischen EM-Fahrer fordert, seien aber schlichtweg zu hoch für die Schwarz-Gelben.

Laut "LigaInsider" haben die Verantwortlichen des BVB daher zwei Alternativen ins Visier genommen: Borna Sosa von Ajax Amsterdam und Patrick Dorgu von US Lecce.

Sosa spielte von 2018 bis 2023 beim VfB Stuttgart. Im vergangenen Sommer verließ er die Schwaben und wechselte für acht Millionen Euro zu Ajax. Beim niederländischen Topklub ist der Vertrag des kroatischen Nationalspielers noch bis 2028 datiert.

Ein vorzeitiger Wechsel scheint aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Bei Ajax war der 26-Jährige in der vergangenen Saison kein Stammspieler. Wettbewerbsübergreifend kam er nur auf 25 Pflichtspiele. In der Liga durfte er nur zehn Mal von Beginn an ran.

Im März hatte Sosa mit einer Rückkehr in die Bundesliga geflirtet. "Die Eredivisie soll nicht meine Endstation sein, ich will mindestens noch einen weiteren Schritt machen. Wohin, weiß ich nicht. Es könnte in die Premier League gehen – oder zurück in die Bundesliga. Ich mag die Liga sehr", sagte er im Interview mit "transfermarkt.de".

Große BVB-Konkurrenz bei Patrick Dorgu

Patrick Dorgu wechselte erst im vergangenen Sommer aus seiner dänischen Heimat nach Italien zu US Lecce. Beim Serie-A-Klub schlug der 19-Jährige voll ein.

34 Pflichtspielte konnte der Youngster verbuchen. Dabei trug er sich zwei Mal in die Torschützenliste ein. Hinzu kommt eine Vorlage.

Dorgus Vertrag bei Lecce ist noch bis 2027 datiert. Der U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch bei Bayer Leverkusen gehandelt. Auch die AC Mailand und Juventus Turin sollen die Fühler ausgestreckt haben.