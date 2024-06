Bericht: BVB erhält offizielles Angebot für Özcan

IMAGO/UWE KRAFT

BVB-Spieler Salih Özcan soll das Interesse von Besiktas geweckt haben

Der Vertrag von Salih Özcan beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist noch bis 2026 datiert. Dennoch könnte der türkische EM-Fahrer den BVB im Sommer verlassen.

Wie der türkische Transfer-Journalist Murat Özen in einer Youtube-Sendung vom Portal "Orta Cizgi" verrät, ist Besiktas an einer Verpflichtung von Salih Özcan interessiert.

Demnach hat der türkische Topklub bereits ein offizielles Angebot für den defensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Bislang habe der BVB aber nicht auf die Offerte reagiert, heißt es weiter.

Die Türkei-Gerüchte um Özcan sind nicht neu. Im April hatte die "Bild" berichtet, dass die BVB-Verantwortlichen einem Verkauf des 26-Jährigen im Sommer offen gegenüber stehen.

Sollte ein entsprechendes Angebot für Özcan eintreffen, soll der BVB nach "Bild"-Infos gesprächsbereit sein. Vertraglich ist er aktuell noch bis 2026 an den Ruhrgebietsklub gebunden. Sein derzeitiger Marktwert wird auf rund zehn Millionen Euro taxiert.

Auch an Interessenten mangelt es dem Boulevardblatt zufolge nicht. So sollen alle drei Istanbul-Großklubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas an dem Mittelfeldmann dran sein, der im Sommer 2022 für fünf Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln zu den Schwarz-Gelben gewechselt war.

Salih Özcan beim BVB zumeist nur Ersatz

In der vergangenen Saison bekam Özcan bei Borussia Dortmund nicht gerade viel Spielzeit. In der Bundesliga kam er auf 23 Einsätze, von Beginn an durfte er nur 13 Mal ran.

Über seine überschaubaren Einsatzzeiten sagte Özcan vor einigen Wochen: "Als Spieler will man jedes Spiel machen. Manchmal ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht spielt. Das gehört auch dazu, vor allem bei so einem großen Verein. Jeder der mich kennt weiß, dass ich immer 100 Prozent gebe. Sowohl im Training als auch wenn ich reinkomme oder von Anfang an spiele."